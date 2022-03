Ali Modareszadeh eli 40 vuotta sodan keskellä, Suomesta hän sai uuden elämän perheelleen – samaa hän toivoo ukrainalaisillekin

49-vuotias Ali Modareszadeh on kotoutunut Suomeen. Kun hän saapui vaimonsa ja lapsensa kanssa Afganistanista vuoden 2015 viimeisenä päivänä, hän ei osannut kieltä, ei tiennyt mitään kulttuurista, uskonto oli vieras, säännöt olivat toisenlaiset.

Pimeys koski myös näkymää elämässä. Jopa nukkuminen oli vaikeaa koko perheelle. Hän kehuu vuolassanaisesti kotouttamista, miten se on auttanut sopeutumaan yhteiskuntaan.

Kun asiat alkoivat sujua, sosiaalityöntekijän käynnit loppuivat. Sen sijaan Modareszadeh käy viikoittain keskusteluryhmissä Vuolle Setlementin Vuolle-opistossa, jossa on paljon toimintaa maahanmuuttajille.

Nyt hän on ammattikoulussa opiskelemassa lähihoitajaksi, mutta tähtäin on korkeammalla.

– Haluan opiskella ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Matka on pitkä, sanoo Modareszadeh.

Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan

– Sota vain jatkui ja jatkui. Isäni kuoli sodassa. Sodasta ei ole hyötyä kenellekään. Ihmisiä kuolee, heillä on perhe, heillä on lapsia. Lapset kärsivät eniten, siellä ei ollut turvapaikkaa, sanoo Modareszadeh.

Ali Modareszadeh suree ukrainalaisten kohtaloa ja toivoo, että osaisimme asettaa itsemme pakolaisten asemaan, auttaa heitä ja ottaa tänne tulevat ystävällisesti vastaan. Modareszadeh itse saapui Afganstanista Suomeen vuoden viimeisenä päivänä 2015. Hän pakeni perheensä kanssa sotaa ja ääri-islamilaisen liikkeen väkivaltaisuuksia. Nykyään Ali asuu Oulussa ja on kotoutunut kaupunkiin hyvin.

Ukrainalaiset lapset pääsevät kouluun, mutta eivät saa hoitopaikkaa

– Esimerkiksi heitä ei kirjata väestörekisteriin, heillä ei ole oikeutta yleiseen sosiaaliturvaan ja kunnan palveluihin. Heidän virallinen osoitteensa on vastaanottokeskuksessa, mikä tarkoittaa sitä, että heillä ei ole oikeutta lasten päivähoitoon tai muuhun kotoutumista edistävään palveluun, kuten kielikursseihin tai yhteiskuntaorientaatioon. Lapset pääsevät kuitenkin kouluun.

Oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella oikeuttaa samoihin oikeuksiin kuin turvapaikanhakijallakin on. He saavat majoituksen yleensä vastaanottokeskuksesta, välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, tarvitessaan vastaanotto- ja käyttörahaa noin 90 euroa kuukaudessa aikuiselle. Lisäksi he saavat tulkkaus- työ- ja opintotoimintatukea.