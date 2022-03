Suomen valtio takaa lainoja enemmän kuin koskaan aiemmin – syrjäseutujen asunnot voivat olla riski

– Venäjän sotatoimien vaikutusta on vielä vaikea ennustaa, mutta kun suhdanteessa on heikompi aika tai on kriisi päällä, niin harvoin silloin päästään vastuita alentamaan, sanoo valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston yksikön päällikkö ja finanssineuvos Sakari Lehtiö .

Ehdollisia vastuita ovat esimerkiksi takaukset opintolainojen nostajille. Suomessa on myös noin miljoonaa asuntoa, jotka on rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla.

Takauksia on tarvittu myös Euroopan investointipankille ja Euroopan vakausvälineelle, ja on niitä annettu jopa ulkomailta tuotaville taidenäyttelyiden tauluille.

Valtion tappioriski suurin Finnverassa

– Finnvera on tehnyt tähän asti 20 vuotta voittoa ja niillä puskurivaroilla me nämä kyllä vielä kyetään hoitamaan, mutta onhan 2020-luku alkanut huonosti, kun ensin iski korona ja nyt tämä Venäjä vielä päälle. Mutta tottakai jos tilanne vielä tästä huononee niin sitten meilläkin puskurit jossain vaiheessa loppuvat, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä .

Kerrostalo haja-asutusalueella on myös riski

Valtion takausten kuprujen maksaja olisi viime kädessä veronmaksaja

– Valtion takausten ja takuiden kasvu on ollut jatkuvaa oli sitten suhdannetilanne hyvä tai huono. Aina niiden luomiselle on erilaisia perusteita löytynyt. Olemme kantaneet siitä huolta. Olisi hyvä jos parempina aikoina takauksia annettaisiin vähemmän, jotta huonompina aikona olisi paremmin pelivaraa tehdä tukitoimia, Lehtiö sanoo.

Valtion velkaa otettu paljon, mutta halvalla

– Nyt on tietysti oltu poikkeuksellisessa tilanteessa, kun näitä vaikeita aikoja on tullut perätysten eikä varautumista huonoihin aikoihin ehditty tehdä. Tilanne on kuitenkin yleiseurooppalainen eli emme ole Suomessa vaikeuksien kanssa yksin. Ukrainan kriisin seuraukset heijastuvat kaikkiin Euroopan maihin ja on siis yhteinen haaste hoidettavaksi, Lehtiö sanoo.