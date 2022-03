Kriisiajat kiihdyttävät salaliittoteorioita, mutta liskoihmisiin uskoo kovin harva

On sinänsä hieman uskomatonta, että vuonna 1963 tapahtunut John F. Kennedyn murha mietityttää suomalaisia edelleen. Ampujana oli Lee Harvey Oswald , joka salaliittoteorian mukaan ei toiminut salamurhassa yksin. Ampuja sai itse surmansa aika pian tapahtuman jälkeen ja se lisää tarinan salaperäisyyttä.

Medialla ja elokuvilla on varmasti oma osansa Kennedyn murhan muistamisessa, sillä aika ajoin tapaus nousee uudelleen esiin.

– Luulen kyllä, että tämä asia liittyy populaarikulttuuriin ja miten asia on elokuvissa esitetty, arvelee FINSCI-tutkimusta tekevä Turun yliopiston psykologian apulaisprofessori Johanna Kaakinen .

Joka tapauksessa aika moni suomalainen (38,4%) uskoo ainakin vähän siihen, että Lee Harvey Oswald ei toiminut yksin. Tulos on saatu Turun yliopiston johtaman FINSCI-hankkeen kyselytutkimukseen vastanneista suomalaisista.

Edelleen maailmalla riehuva koronapandemia on synnyttänyt omia salaliittoteorioitaan. Suosituimman koronasalaliittoteorian mukaan virus kehitettiin laboratoriossa, ja vapautettiin tahallaan aiheuttamaan kaaosta maailmaan. Noin 24 prosenttia vastanneista uskoo ensimmäiseen väitteeseen ja liki 20 prosenttia jälkimmäiseen.

Kuva: Naeblys/Alamy/All Over Press

Koronaviruspandemia on synnyttänyt lukuisia harhauskomuksia.

Muiden koronaan liittyvien salaliittoteorioiden mukaan esimerkiksi koronakuolemien tilastoja on manipuloitu, mitään pandemiaa ei edes ole, rokotteiden haittailmoituksia on pimitetty, koronarokote aiheuttaa enemmän kuolemia kuin estää, koronarokotetut ovat vaaraksi rokotetuille, koska he karistavat ympärilleen viruksen piikkiproteiineja ja niin edelleen.