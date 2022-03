Lapin talvimatkailu nousi jo koronaa edeltäneelle tasolle – ainoastaan aasialaiset matkailijat ovat puuttuneet

Maaliskuu on Lapin neljänneksi vilkkain matkailukuukausi. Suomalaisten hiihtolomaviikoilla rinteissä on riittänyt vilinää, mutta myös Lappiin ulkomailta suuntautunut kysyntä on ollut kuluneena talvena kovaa.

Kuva: Antti Ullakko / Yle