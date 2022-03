Korona mullisti lukiolaisten kolme pyhää perinnettä: Nuoret kertovat, miltä se tuntuu

Korona on siirtänyt vanhojentansseja, abiristeilyä ja penkkareita. Joillakin saattaa olla abiristeily vasta lukiovuosien jälkeen.

Tampereella vanhojentanssit tanssittiin syksyllä, ja penkkareita vietetään vasta kirjoitusten jälkeen. Tampereen Kalevan lukion abit kertovat, miltä nämä tapahtumien siirrot ovat heistä tuntuneet. Toimittajina Miikka Varila ja Emilia Pakkala.

Korona on muuttanut lukioiden perinteitä. Yleensä penkinpainajaiset eli penkkarit ja vanhojentanssit on pidetty keväällä ennen ylioppilaskirjoituksia. Abiristeilylle taas on lähdetty viimeisenä lukiovuotena.

Koronatilanne on siirtänyt perinteitä uuteen järjestykseen ja perunut osalta juhlat kokonaan. Esimerkiksi abiristeily saattaa osalla olla vasta lukiovuosien jälkeen.

Normaalioloissa penkkarit järjestetään helmikuussa abiturienttien päättäessä koulutyönsä. Tänä keväänä penkkarit ovat monessa lukiossa vasta ylioppilaskirjoituksien jälkeen. Niin myös Kalevan lukiossa Tampereella.

– Ei se tietenkään kivaa ollut, että penkkarit siirtyi. Se on osa perinnettä, ja jokainen oppilas tykkää koulun perinteistä, abiturientti Pavel Ryskevich sanoo.

Tätä tietoa penkkareiden pitäisi olla Kalevan lukiossa maaliskuun lopussa, samoin kuin abiristeilyn.

Ryskevich toivoo, että juhlat pystytään järjestämään, eivätkä ne siirry kesään tai syksyyn, kuten joillakin on käynyt.

– Kesällä lähden inttiin, enkä usko että pääsisin sieltä niin helposti. Lukioelämä on jo jäänyt pois, en usko, että lähtisin enää.

Abiristeilyn tarkoitus on hänen mukaansa nollata stressit ja pitää kavereiden kanssa hauskaa.

Kirjoituksiin osallistuvat abit Elias Pelto-Huikko, Veera Tamminen ja Hilda Suutarinen (oikealla) jännittivät tiistaina äidinkielen koetta. He odottavat penkkareita, jotka ovat tänä vuonna kirjoituksien jälkeen. Kuva: Miikka Varila / Yle

"Me olemme aika innovatiivisia"

Myös vanhojentanssit siirtyivät perinteiseltä paikalta kokonaan eri vuosiluokille, koska ne tanssittiin Kalevan lukiossa kolmosluokan syksyllä.

Ryskevich tanssi ensimmäisen kerran jo ensimmäisenä lukiovuotena. Ensimmäisellä kerralla tanssit olivat normaaliin aikaan ja siksikin tuntuivat hauskoilta.

– Omat vanhojentassit siirtyivät loppujen lopuksi ja monia asioita ei pystytty pitämään, Ryskevich sanoo.

Opiskelukaveri Ismo Hautamäki sanoo, että yhteinen ruokailu oli esimerkiksi peruttu. Tämä sai opiskelijat menemään baariin.

Joissakin kouluissa penkkareita on juhlittu kaveriporukoiden kanssa mökillä.

Koronan poikkeusolot ovatkin tuoneet kaksikon mukaan uusia tapoja juhlia.

– Me olemme aika innovatiivisia, kyllä me keksitään jokin tapa. Klassikko on, että mennään baareihin.

Hautamäen ja Ryskevichin mielestä tärkeintä on, että perinteet tapahtuvat kuin että niitä ei pidetä ollenkaan.

Abiristeilylle vai ei?

Abiristeilylle Ismo Hautamäki ei aio mennä kirjoituksien jälkeen.

– Abiristeilyt on tunnettu siitä, että juodaan. En juo niin paljon itse.

Olivia Kilpijoki ja Atte Pirtonen osallistuvat kaikkiin lukion perinteisiin. Kuva: Miikka Varila / Yle

Olivia Kilpijoki ja Atte Pirtonen ovat menossa abiristeilylle penkkarien ja kirjoituksien jälkeen.

– Odotan penkkareita mielenkiinnolla, millainen niistä tulee poikkeustilanteessa. Pääasia, että tulee koettua tapahtumat, ajankohdalla ei ole niin merkitystä, Pirtonen sanoo.

Kilpijoen mielestä penkkarien ja abiristeilyn siirtyminen ylioppilaskirjoituksien jälkeen on entistä ajankohta parempi, koska iloiset perinteet lievittävät stressiä.

– Vanhojentanssit siirtyi puolella vuodella, se oli pitkä siirtymä, Kilpijoki sanoo.

Pirtonen sanoo, että siirto antoi lisäaikaa tanssien harjoitteluun.

Elsa Jokihaara sanoo, että osalle nuorista perinteet ovat yksi syy mennä lukioon. Kuva: Miikka Varila / Yle

Toisaalta kesällä tanssikuviot saattoivat unohtua, lisää abiturientti Elsa Jokihaara. Hän oli iloinen, että pääsi esittämään yleisölle tansseja. Monissa kouluissa vanhojentanssit striimattiin, mikä sekin muutti kokemusta.

Yksi syy mennä lukioon

Elsa Jokihaaralle tärkeintä on, että perinteistä pidetään kiinni.

– Lukioperinteet ovat yksi syy mennä lukioon, että päästään abiristeilylle ja rekan kyytiin ja tanssimaan.

Korona on pakottanut nuoret epävarmuuteen, milloin perinteitä päästään järjestämään. Kyse on myös rahasta, koska esimerkiksi abiristeily on voitu maksaa jo etukäteen.

– Abiristeilyssä on kyseessä isommat summat. Jos se siirtyisi kesälle, se olisi ollut ärsyttävää. Tämä on ollut vähän sellaista, että saapa nähdä. Puolitoista vuotta sitten jo kyseltiin, halutaanko Tallinnaan tai Tukholmaan.

Kaikille lukioperinteet eivät ole yhtä tärkeitä.

– Yleensä vähintään penkkareihin haluaa kaikki kuitenkin osallistua. Siinä on yhteenkuuluvuuden tunne, Elsa Jokihaara sanoo.