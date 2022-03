Analyysi: Sota pisti hallituksen syksyisen ilmastoriidan uuteen asentoon, ja se voi tarkoittaa hetkellistä peruuttamista päästövähennyksissä

Pian ratkaisuja kuullaan, mutta syksyn kiista on neuvottelulähteiden mukaan vaihtunut yhteisymmärykseksi siitä, että päätökset tehdään nyt uudessa tilanteessa.

Kysymys koskee ainakin turvetta ja maataloutta, joista kummatkin kuuluvat myös hallituksen murheenkryyneihin ilmastopäästöjen lähteinä. Molempien päästövähennyksistä on käyty jo monta poliittista painia.

Hallitus on jo nyt yksimielinen siitä, että turvetta voidaan käyttää Venäjältä aiemmin tuodun puuhakkeen korvaamiseksi.

Akuutin kriisin keskellä lyhyt pitkä aikaväli on hyvä erottaa toisistaan.

Sota on nostanut aiempaa selvemmin esiin, että ilmastokriisin ratkaisu ei ole mikään sivujuonne taloudessa, turvallisuudessa ja ulkopolitiikassa.

Energian osalta on ehditty todeta jo monta kertaa, että fossiiliton energia hajauttaa markkinoita ja on siksi kriisitilanteessa varmempaa. Maataloudessa tilanne on sama.