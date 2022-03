Selvityshenkilö Anne Berner: Suomella ei juurikaan ole maabrändiä ruokamaana, harrastamme ylijäämävientiä

Selvityshenkilö Anne Bernerin mukaan tilanne on nyt hyvin erilainen kuin selvityksen toimeksiannon saamisen aikana.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut monia asioita, myöskin muuttanut perspektiiviä ja tuonut uusia kysymyksiä eteemme, Berner sanoi.

Toimeksiannon peruskysymyksenä hänellä on ollut etsiä ratkaisuja elintarvikeviennin kolminkertaistamiseksi.

– Meidän vienti on todellakin ollut alijäämäistä. Vienti on ollut noin 1,7 miljardia kun tuonti on ollut 5,3 miljardia [euroa], hän totesi viitaten Luonnonvarakeskuksen vuotta 2020 koskeviin lukuihin.