Analyysi: Putin haluaa Ukrainasta alusmaan vaikka väkisin, mutta nyt vanhatkin liittolaiset ottavat etäisyyttä

Venäjällä on hallitseva asema entisen Neuvostoliiton alueella Baltiaa, Georgiaa ja Ukrainaa lukuun ottamatta. Lähimmät liittolaiset ovat jäseniä Venäjän hallitsemissa sotilasliitto ODKB:ssä (englanninkielinen lyhenne CSTO) ja Euraasian talousunionissa. Muillakin mailla on vahvat siteet Venäjään.

Viime päivinä Venäjä on yrittänyt saada liittolaisensa tukemaan hyökkäystään. Syyrian hallinto on lähettämässä sotaan "vapaaehtoisia", mutta muuten tulos on ollut heikko.