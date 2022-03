"Jos sinulla ei ole ongelmia, ota vuohi" – kasvattaja uskoo suomenvuoheen, vaikka osa tuottajista risteyttää alkuperäisrotua tuottoisammaksi

Peevon tilan isäntä Erkki Väisänen on vankkumaton suomenvuohen kasvattaja. Hän ei aio risteyttää karjaansa. Muutama vuohitila sen sijaan kokeilee, saisiko rotua risteyttämällä maitomäärät kasvamaan.

Tämä kehitys voi Luonnonvarakeskuksen (LUKE) mukaan saattaa suomenvuohen uhanlalaiseksi roduksi. Uhanalaisuuden raja on tuhat lisääntyvää naarasta. Nyt niitä on noin kolmetuhatta.

Väisäsellä on Sastamalan Keikyällä 300 puhdasveristä suomenvuohen kuttua. Hän suhtautuu lempeän humoristisesti vaativiin hoidokkeihinsa.

Vuohi on huomionkipeä, utelias ja ovela eläin. Pitkä kieli luikertelee helposti löytöretkelle hoitajan housun taskuun. Navetan ovien lukitukset on viritettävä vuohta nokkelammin.

Nimet kertovat sukupuusta ja syntymävuodesta

Vaikka tilalla on satoja vuohia, on jokaisella nimi. Samana vuonna syntyneiden nimi alkaa samalla kirjaimella. Tämä vuosi on U-kirjaimen vuosi.