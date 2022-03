Kela haluaa selvittää, voiko kelakyytien korvauksia liikennöitsijöille korottaa – Taksiautoilijoiden polttoainekulut nousseet nopeasti

Kela on viestittänyt tarpeesta sosiaali- ja terveysministeriölle, koska mahdollinen korotus ei ole Kelan käsissä, vaan siitä päättää valtioneuvosto stm:n valmistelun pohjalta.

Voimassaolevat kelakyytitaksat on kilpailutettu ja vuoden alusta käynnistynyt uusi sopimuskausi on nykyehdoilla voimassa 2024 loppuun, ellei muuta päätetä. Korvauksien pohjana käytetään Tilastokeskuksen ylläpitämää taksiliikenteen hintaindeksiä, jonka seuraava päivitys on huhtikuun lopulla.