Helsinkiläissinkku: "Koronatilanne on käytännössä tappanut sosiaalisen kanssakäymisen vieraiden ihmisten, jopa kavereidenkin kanssa. Siinä ei paljon parisuhteita muodosteta, kun ollaan eristäytyneitä kotiin. Vaikka rajoituksia välillä on poistunutkin, ei missään nimessä ole uskaltanut lähteä koronan pelossa ihmisten ilmoille, saati ottamaan kontaktia ennalta tuntemattomiin ihmisiin. Kun vielä työtkin loppuivat koronapandemian vuoksi, niin kyllä siinä yksin asuva ihminen on kovin yksin."