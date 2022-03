Meren rannalla on sadan asukkaan Mäntlahden kylä, jossa ei asu yhtään kouluikäistä lasta: "Mielessä on toisinaan pieni huoli"

Haminan Mäntlahdessa on sata asukasta, mutta kesäisin asukasluku kaksinkertaistuu. Kyläläiset toivovat alueelle etenkin lapsiperheitä. Mäntlahti on ehdolla Vuoden kyläksi.

Haminalaisella Mäntlahden kylällä on maaliskuisena päivänä hiljaista sillä tavalla, niin kuin nyt pienessä suomalaiskylässä kevättalvella on.

Mäntlahdessa asuu vakituisesti sata ihmistä. Muutaman kuukauden kuluttua vilkastuu, sillä asukasluku kaksinkertaistuu kesäasukkaiden saapuessa. Mäntlahden kautta kuljetaan myös muualle kesänviettoon.

Seurantalo rakennettiin vuonna 1891. Kuva: Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

Kylän sydän on seurantalo Toivola. Se rakennettiin vuonna 1891, ei suinkaan seurantaloksi, vaan huonekalu- ja suksiverstaaksi, kertoo Jouko Sahala. Hän on yksi kyläaktiiveista.

Seurantalosta muodostui 1900-luvun alussa paikka, jossa yhä voimissaan olevan Mäntlahden Rannanpojat ry:n jäsenet kokoontuivat. Rannanpojat oli alkuun urheiluseura, nyt se on virkeä kyläyhdistys.

Haminan Mäntlahden kyläläiset ovat aktiivista väkeä. Talkoisiin riittää tulijoita, ja muutakin toimintaa on. Kyläläiset toivovat, että nuoret lapsiperheet löytäisivät Mäntlahden. Kirsi-Marja Lönnblad haastatteli Jouko Sahalaa, Marja Taaria, Tapani Korpelaa ja Pentti Järviötä.

Jouko Sahala toimii Rannanpoikien puheenjohtajana ja puuhamiehenä. Hän on tehnyt myös ahkerasti erilaisia raha-anomuksia toimintaa ja kylän hankkeita varten. Siinä hän on selvästi hyvä.

– Olemme pyrkineet hakemaan kaiken tarvitsemamme rahoituksen joltakin taholta. Rahoitusten myötä olemme pärjänneet siinä mielessä hyvin, että velkaa ei ole tarvinnut ottaa ja moni asia on hoitunut talkoovoimin, Sahala kertoo.

Jos Toivola on kylän sydän, Rannanpojat on koko kylää yhdistävä seura. Kylän seurat tekevät paljon yhteistyötä keskenään: esimerkiksi Rannanpojat toimii aktiivisesti kylän metsästysseuran kanssa.

Viime vuoden voitto toi ansaittua näkyvyyttä

Mäntlahden kylä valittiin viime toukokuussa vuoden 2021 kymenlaaksolaiseksi kyläksi.

Nyt kylä tavoittelee uutta titteliä itselleen, sillä se on mukana Suomen Kylät ry:n järjestämässä Suomen vuoden kylä -kilpailussa. Kilpailussa on tänä vuonna mukana 15 kylää.

Sahala kertoo, että viimekeväinen valinta vuoden kymenlaaksolaiskyläksi toi alueelle näkyvyyttä ja kuuluvuutta.

– Ihmiset tietävät jo, missä Mäntlahti on. Voitto on myös yhdistänyt tätä kylää. Se näkyy kaikessa toiminnassa, mitä kylässä järjestetään. Kyläläiset ovat nyt entistäkin aktiivisempia, Sahala sanoo.

Syntyperäinen mäntlahtelainen Marja Taari on niin ikään tyytyväinen: tunnustus tuli oikeaan osoitteeseen.

– Voitto oli todellinen kunnia-asia, Taari sanoo.

Taari asuu Haminassa, mutta Mäntlahdessa hän käy viikoittain.

– Kesäisin yövyn täällä kyllä myös, omassa syntymäkodissani, hän kertoo.

Tapani Korpela lähti nuorena mopolla "Mentlahteen", eikä kadu

Mäntlahtelaisilla on luonnollisesti paljon Toivolaan liittyviä muistoja. Lapsuutensa ja nuoruutensa kylässä asunut Taarikertoo, että seurantalolla on muun muassa näytetty elokuvia ja pidetty hiihtokilpailuja.

Mäntlahdessa on ympärivuotisia asukkaita vain sata. Kuva: Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

– Toivola oli aikoinaan ihana kokoontumispaikka meille kylän nuorille, ja se toimii hyvin myös tänä päivänä. Jouko (Sahala) on ollut se, jolla on ollut ohjat käsissään, onhan jollain oltava. Kylä on saanut näkyvyyttä monin tavoin, ja siitäkin on kiitettävä Joukoa, Taari sanoo.

Toivolassa järjestetään usein talkoita. Tapani Korpela osallistuu niihin mielellään aina, kun pääsee.

Korpela ei ole syntyperäinen mäntlahtelainen. Hänet toi kylälle aikanaan kaveri, joka kehuskeli lähtevänsä viikonloppuisin "Mentlahteen", jossa hänen perheellään oli kesämökki.

– Minua alkoi kiinnostaa, mikä paikka se sellainen on. Hyppäsin mopon selkään, olin juuri saanut sellaisen, ja ajelin aikani, kunnes maisemat alkoivat näyttää siltä, että ajattelin olevani oikeassa paikassa. Sitä moporeissua en ole katunut, Korpela naurahtaa.

Pentti Järviö vetää Mäntlahdessa Vetreät-liikuntaryhmää. Vetreät on osa kansalaisopiston tarjontaa, joten seurantalo saa toiminnasta myös hieman vuokrarahaa.

– Kovin vetreää sakkia täällä asuu. Ryhmä on ollut kasassa toistakymmentä vuotta, ja meitä on mukana 15-20, kokoonpano hieman vaihtelee. Uskollisesti he käyvät, ja voimistelun päälle juodaan kahvit, kertoo Järviö.

Miksi Mäntlahden pitäisi voittaa?

Suomen Kylät ry palkitsee vuosittain aktiivisen ja innovatiivisen kylän Vuoden kylänä. Valitsemalla Vuoden kylä halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä.

Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Aktiivisuutta Mäntlahdessa ainakin on. Aina, kun on talkoot, talkooväkeä on riittävästi. Seurantalokin kunnostettiin talkoovoimin.

Hirvensarvet koristavat Mäntlahden metsästysseuran majaa. Kuva: Kirsi-Marja Lönnblad / Yle

– Yli 20 vuotta olemme järjestäneet kaikenlaisia talkoita ja saaneet aikaan vaikka mitä, Sahala kertoo.

Pienessä kylässä kaikkein tärkeintä on, että toiminnalle on vetäjiä. Muutama hyvä henkilö riittää pitkälle.

– Kun toimintaa vetävät sellaiset ihmiset, joilla on taitoa ohjata muita, yhdessä tekeminen onnistuu. Aina on toki heitä, jotka eivät niin aktiivisesti itse osallistu, mutta kaikki ovat yhtä lailla tyytyväisiä siihen, että kylällä tapahtuu, Pentti Järviö sanoo.

Mäntlahti kuulostaa varsinaiselta idylliltä. Yksi huolenaihe kyläläisillä kuitenkin on: asukkaiden keski-ikä nousee. Mäntlahdessa ei asu tällä hetkellä yhtään kouluikäistä lasta.

– Mielessä on toisinaan pieni huoli siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jos kylälle ei saada uusia asukkaita. Toisaalta on hienoa, että vaikka väki vanhenee, kylältä löytyy siitä huolimatta tekijöitä ja toimijoita yhdistyksiin ja kaikkeen muuhunkin, Sahala sanoo.

Hamina on vain 12 kilometrin päässä Mäntlahdesta. Vielä lähempänä sijaitsee Klamila, jossa on ruokakauppa ja muita palveluita.

Sahala toivoo, että nuoret perheet löytäisivät kylän.