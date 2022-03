Kiihkeänä jatkuva kaarrokeneuleiden kulta-aika synnyttää yhä uusia kuviomalleja: moni paikkakunta on jo saanut oman villapaitansa

Tekstiilitaiteilija Päivi Vaarulan keittiön pöydällä on pinossa on erilaisia neuletakkeja ja villapaitoja. Tekstiilialan opettajana työskentelevä Vaarula on ottanut esille malleja, jotka kaikki ovat saaneet innoituksensa islantilaisneuleista.

Islantilaismallisten kaarrokeneuleiden buumi on jatkunut jo pitkään. Kuviollisten kaarrokeneuleiden suosio näkyy kevättalven hangilla reippailijoiden pukeutumisessa ja sosiaalisen median kuvatulvassa. Suomen käsityön museon amanuenssi Seija Hahl kertoo kuullensa, että joku on laskenut neuloneensa jopa 50 kaarrokeneuletta viimeisten parin talven aikana.

– Nyt on kaarrokeneuleiden kulta-aika. On mielenkiintoista seurata, kuinka ne ovat lähteneet liikkeelle islantilaisneulebuumista, sanoo Hahl.

Kaarrokeneuleeseen uskaltaa aloittelijakin tarttua

Päivi Vaarula arvioi, että kaarrokeneuleen suosio johtuu sen melko yksinkertaisesta tekniikasta. Neulomisharrastus lähti nousuun korona-aikana ja Vaarula otaksuu, että kutimiin koukkuun jääneet ihmiset ovat ehkä kyllästyneet neulomaan sukkia.

– Se on se helppous. Kaarrokeneule tehdään saumattomana pyöröneuleena ja kun tehdään pelkkiä oikeita silmukoita, se on siinäkin mielessä nopea tehdä.

Hänellä on myös mielenkiintoinen työkokemus islantilaisneuleista. Hämeenlinnalaistaiteilija on muutama vuosi sitten opettanut kahden vuoden ajan muun muassa islantilaisneuleiden tekoa niiden alkuperäisessä kotimaassa.

– Mielestäni olikin aika hassua, että opetin islantilaisneulen tekoa islannissa. Sielläkin oli monta sellaista opiskelijaa, jotka eivät olleet itse tehneet islantilaispaitaa. Sitä huolimatta, että islantilaiset neulovat paljon, aivan kuten suomalaisetkin.

Päivi Vaarula pohtii, että työelämässä emme usein näe konkreettisia tuloksia, mutta neulomisessa lopputulos näkyy heti. Siksi se rentouttaa, ja moni saa neulomisesta iloa ja mielenvirkistystä. Kuva: Kati Turtola / Yle

Kotimaisen villan saanti paranee

Perinteinen islantilaispaita tehdään nimenomaan islanninlampaan villasta, mutta nyt on trendikästä neuloa islantilaistyylisiä neuleita myös suomenlampaan villasta. Suomessa on kolme erilaista alkuperäislammasta: suomenlammas, kainuunharmas ja ahvenanmaanlammas.

Viimeiset pari vuotta islantilaisesta langasta on ollut pulaa. Kotimaisen villan käyttäminen on lisääntynyt huimasti myös siksi, että neulojat kaipaavat lähellä tuotettua villaa.

– Villoja jouduttiin aiemmin polttamaan ja haaskaamaan. Nyt pyritään siihen, että suomalaista villaa pystyttäisiin pesemään ja kehräämään kotimaassa. Sitä buumia seuraan innolla, sanoo amanuenssi Seija Hahl.

Aikaisemmin suomalainenkin villa pestiin lähes poikkeuksetta Britanniassa, mutta brexitin jälkeen villaa on kannattavaa pestä myös Suomessa.

Forssan villapaitamallin suunnittelija Päivi Vaarula pitää parhaillaan Forssassa Wahren-opistossa kurssia, jossa kymmenen kurssilaista neuloo Forssan kaarrokeneuletta.

Kaupungeilla ja harrastuksilla on omia neulemalleja

Innostus kaarrokeneuleisiin synnyttää paljon uusia malleja. Moni teema tai harrastus on saanut kaarrokeneulemallinsa, samoin monella kaupungilla on nyt nimikkovillapaita. Seija Hahl kertoo kuuleensa, että esimerkiksi kanalanomistajilla on kukko- ja kanapaitoja. Lintuharrastaja voi puolestaan vetää ylleen villapaidan, jonka hartialinjaa kiertää neulottu rivi talitiaisia.

– Esimerkiksi Strömsö-paitaa tehdään yhä paljon. Lisäksi on syntynyt omille paikkakunnille liittyviä malleja.

Hahl luettelee muun muassa Forssan, Viitasaaren ja Ilomantsin omat kaarrokeneulemallit.

Forssan oman villapaidan on suunnitellut tekstiilitaitelija Päivi Vaarula, joka on syntynyt ja viettänyt lapsuutensa kaupungissa. Forssan nimikkoneule kunnioittaa paikkakunnan perinnettä painokuosien kaupunkina. Vaarula on hakenut neuleen kuviot Forssan museon kuosikeskuksen kokoelmista. Paidassa on Ulla Nummikosken 1960-luvulla suunnittelemia kukkasia.

– Forssasta tuli kaupunki 1960-luvulla ja Forssa on kukkien kaupunki.

Hänen mukaansa korona-ajan innostus lähimatkailuun siivittää pitäjien omien nimikkopaitojen suosiota. Kotimaan kohteista ja omasta paikkakunnasta ollaan nyt perillä aiempaa paremmin.

– Lähiseutu- ja kotiseuturakkaus on kasvanut. Halutaan jollain lailla korostaa, että ollaan kotoisin Forssasta tai Hämeenlinnasta. Näin joka paikkakunnalle syntyy omia paitoja, pohtii Päivi Vaarula.