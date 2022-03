Yllätysnimi Lohjan kaupunginjohtajahaussa: SDP:n Antti Rinne mukana – “Tähän ei liity halua vetäytyä valtakunnan politiikasta”

Valinta veisi isän jalanjäljille

Rinteen omien sanojen mukaan puheluita ja headhuntereiden yhteydenottoja on tullut jonkin verran sen jälkeen, kun hän jätti pääministerin tehtävät. Hän on kuitenkin tähän saakka kieltäytynyt ehdotuksista.

– Tietenkin arvostan sitä työtä, mitä isä on aikanaan tehnyt Lohjalla. Meillä on kuitenkin jalanjäljet monessa kohtaa kulkeneet eri tavallakin. Ehkä tässä on nyt vaan kysymys siitä, että avoinna on mielenkiintoinen tehtävä, sanoo Rinne.