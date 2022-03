"Venäjä ja länsi eivät koskaan ymmärrä toisiaan", sanoo maailmankuulu venäläiskirjailija Ylen haastattelussa

Viktor Jerofejev on Venäjän tunnetuimpia nykykirjailijoita. Hän on suututtanut uransa aikana monia, ja hänen kirjojaan on poltettu roviolla.

Viktor Jerofejev on tunnettu Putin-kriitikko, mutta Ukrainan suhteen hän asettelee nyt sanansa tarkasti. Paljon kokenut kirjailija tosin sanoo, ettei enää pelkää mitään.

Kirjailija Viktor Jerofejev on läpikulkumatkalla Helsingissä. Hänen ei ollut tarkoitus tulla Suomeen, mutta nyt se on ainut tapa päästä Euroopasta takaisin kotiin Moskovaan. Venäjälle päin suuntaavissa Allegro-junissa on tilaa yllin kyllin.

Jerofejev on palaamassa Ranskasta, jossa hän viettää paljon aikaansa.

Venäjän vallanpitäjät ovat olleet usein Viktor Jerofejevin hampaissa, eikä hän ole säästänyt Vladimir Putiniakaan kritiikiltä. Eikö häntä pelota palata takaisin Venäjälle tällaisessa tilanteessa, jossa väärästä sanasta voi napsahtaa 15 vuotta vankeutta?

– Olen lakannut pelkäämästä jo ajat sitten, en pelkää kuolemaa.

Viktor Jerofejev,74, on venäläisen nykykirjallisuuden suurimpia nimiä. Hänen teoksiaan on käännetty yli 60 kielelle. Myös suomennoksia löytyy neljä. Kuuluisan kirjailijan vaientaminen huomattaisiin aika pian.

– Jos minun kimppuuni käytäisiin, käskyn pitäisi tulla aika ylhäältä.

Jerofejev painottaa kuitenkin, ettei kukaan ole koskematon.

– Jos haluaa olla vapaa, on hyväksyttävä, että siihen sisältyy riskejä.

Vapauttaan Jerofejev käyttää muun muassa kirjoittamalla säännöllisesti useisiin arvostettuihin saksankielisiin lehtiin kuten Frankfurter Allgemeine, Berliner Zeitung ja Die Zeit.

Niissä hän kirjoittaa usein melko suorasanaisesti Venäjän tilasta.

Viktor Jerofejev on kosmopoliitti ja viettää paljon aikaa Ranskassa. Hän ei halua kuitenkaan koskaan jättää kotimaataan Venäjää. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Hiljattain kävi kuitenkin niin, että eräässä toimituksessa oli muutettu hänen juttunsa otsikkoa, ja lehti oli ehtinyt painoon asti. Jerofejev sai kuitenkin painokoneet pysähtymään ja otsikon muutettua alkuperäiseksi.

– Minun oli pakko kysyä lehden johdolta “Haluatteko, että minut tapetaan?”

Täysin peloton ei siis ole kuuluisa kirjailijakaan. Tämänkin haastattelun lopuksi hän pyytää käyttämään sitaateissa tarkasti hänen sanavalintojaan, ihan varmuuden vuoksi. Ukrainan tilanteesta hän ei mielellään puhu, koska on matkalla kotimaahansa, jossa vallitsee sotasensuuri.

Venäjä ja länsi eivät ymmärrä toisiaan

Jerofejev on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Ranskassa, mutta Venäjä on hänen kotimaansa ja sitä hän rakastaa. Häneltä jos keneltä voi kysyä, mitä ihmettä Venäjällä oikein ajatellaan.

Jerofejev huokaa syvään. Hän aloittaa kuvaamalla tilannetta vertauskuvalla. Venäjä ja länsi ovat kuin Mars ja Saturnus.

– Kun rajan ylittää, on kuin hyppäisi eri planeetalle. Niin kaukana me olemme toisistamme.

Jerofejev ei tunnu innostuvan Suomen väitetystä erityisasemasta Venäjän naapurimaana. Suomi on osa länttä, piste.

– Molempien, sekä Venäjän että lännen todellisuudet ovat kehittyneet erilaisiksi vuosisatojen aikana. Se täytyy ymmärtää.

Kirjailija jatkaa metaforilla. Hän sanoo, että Venäjä on pitänyt itseään valon valtakuntana ja länsi edustaa pimeyttä. Ja lännessä asia nähdään tietenkin toisin päin.

– Valon ruhtinas eli Putin on nyt raivoissaan, kun osa tästä hänen valon valtakunnastaan, eli Ukraina, on mennyt pimeyden puolelle. Ja se oikeuttaa kaiken.

Viktor Jerofejev ei juuri näe ratkaisun mahdollisuuksia tulevaisuudessakaan.

– Pahinta tässä kaikessa on, etteivät nämä kaksi puolta voi koskaan kohdata ja todella ymmärtää toisiaan.

Vikaa on myös länsimaissa. Jerofejevin mielestä länsi ei ole yrittänyt ymmärtää Venäjää, vaan tulkinnat ovat olleet hänen mielestään hyvin pinnallisia ja stereotypisia.

Se jää epäselväksi, miten Venäjää olisi pitänyt ymmärtää.

Sen Jerofejev kuitenkin sanoo selvästi, että Vladimir Putinin suosio on vankkaa.

– Ensimmäistä kertaa Venäjän hallitsija ja kansa ovat liittyneet näin saumattomasti yhteen. Putin toteuttaa kansanomaisen sankarin ideaa.

Siksi myös propaganda menee hyvin läpi Venäjällä. Maan johtajaan luotetaan, koska hän edustaa kansaa. Vain hyvin pieni osa uskaltaa olla eri mieltä.

Putin on lähtöisin köyhistä oloista ja noussut sieltä asemaansa. Se jos mikä puhuttelee venäläisiä. Jerofejev käyttää usein venäjän sanaa gopnik puhuessaan Putinista. Gopnik tarkoittaa vapaasti käännettynä takapihan ilkeää poikaa, joka keinoja kaihtamatta ja väkivallalla uhaten pitää yllä asemaansa.

Viktor Jerofejevin teoksia on käännetty kymmenille kielille. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Jerofejev muistuttaa myös, että lähtökohtaisesti venäläiset eivät kovin poliittisia. Suuri osa elää vain elämäänsä, eikä muu maailma kiinnosta heitä. He eivät vaivaudu etsimään tietoa tai muita näkemyksiä. Vain pienellä osalla venäläisistä on passi, joten ulkomaailma on helppo nähdä jopa vihollisena.

Toisin kuin länsimaille, Jerofejeville oli selvää jo Krimin valtauksen jälkeen, ettei tämä jää tähän.

Jerofejevin mukaan Putin pitää Ukrainaa erittäin tärkeänä tavoitteidensa kannalta. Kyse on kuitenkin muustakin.

– Putinin ajattelussa Venäjän ja Ukrainan välistä rajaa voisi tällä hetkellä pikemminkin kuvata Venäjän ja Yhdysvaltojen väliseksi rajaksi.

Jerofejev uskoo, että Putin kunnioittaa tai pelkää ainoastaan Yhdysvaltoja. Hänen mukaansa Putin haluaa keskustella Yhdysvaltain edustajien kanssa, eikä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin.

– Hän pitää heitä juoksupoikina.

Jerofejevilla on tekeillä kirja Putinin ajasta

Jerofejevilla on parhaillaan työn alla kirja, jonka työnimi on Suuri gopnik. Romaani on omaelämäkerrallinen, mutta tarinassa kulkee mukana myös Vladimir Putinin elämän kulku ja hallinnon aika.

Teos noudattelee samaa muotoa kuin vuonna 2007 suomennettu Hyvä Stalin (suom. Jukka Mallinen, Like). Siinä Jerofejev kuvaa etuoikeutettua elämäänsä diplomaatin lapsena, mutta kuvaa samalla sukunsa kautta elämää Stalinin vallan alla ja Neuvostoliiton syntyä.

Hyvä Stalin on satiirinen muistelmateos. Se kertoo Jerofejevin perheen historian. Kuva: Like

Jerofejev kuvaa omaa elämäänsä pelkäksi konfliktien sarjaksi.

– Puolet niistä on poliittisia, puolet naisista johtuvia.

Jerofejev on aiheuttanut hämmennystä jo neuvostovallan aikana. Kriittisten kirjoitusten takia Jerofejevin isän menestynyt ura katkesi. Diplomaattina ja Unescon tehtävissä työskennellyt isä siirrettiin kylmästi syrjään työtehtävistään Viktorin rääväsuisten kirjoitusten takia.

Lisäksi Jerofejev hermostutti Putin-nuoret 2000-luvun alussa, jolloin hänen kirjojaan poltettiin roviolla Moskovan keskustassa.

Nykyisin Jerofejev pyrkii viettämään tasaista perhe-elämää, sillä hänellä on 40 vuotta nuorempi vaimo ja kaksi pientä lasta. Jerofejev lähti heidän luokseen junalla Helsingistä.

Moskovassa ei kuitenkaan ole tarkoitus viipyä pitkään. Jerofejevilla on saksalaisen Heinrich Böll -säätiön apuraha residenssiin, joka sijaitsee Kölnin lähettyvillä. Jerofejev hakee siis perheensä ja suuntaa Saksaan rauhallisempiin oloihin. Siellä hän aikoo viimeistellä romaaninsa Putinin valtakaudesta.