Taiteilija antoi kivi- ja rautakauden suomalaisille kasvot muinais-DNA:n perusteella – näyttely esittelee suomalaisten esihistoriaa uudella tavalla

Tytön ilme on keskittynyt; hän ei ehdi nyt leikkimään veljen ja koiran kanssa hylkeen selkänikamilla. Saviastia, jota tyttö puristaa sylissään, täytetään kohta arvotavaralla, sulalla hylkeenrasvalla.

Seinän kokoinen kuva neoliittiselta kivikaudelta on yksi taiteilija Tom Björklundin teoksista, joihin hän on vanginnut esihistoriallisen ajan suomalaisia ja heidän elämäänsä.

Työt ovat taiteilijan tulkintoja, mutta niillä on vankkana pohjana tieto, jonka viime vuosina karttuneet muinais-DNA-tutkimusten tulokset ovat kyenneet antamaan kivi- ja rautakauden geeniperimän vaikutuksesta ulkonäköön.

– Tietääkseni tämä on Suomessa ensimmäinen museonäyttely, jossa esihistorian kuvaamisessa otetaan lähtökohdaksi juuri geenitieto, sanoo projektipäällikkö Tomi Heikkilä .

Tom Björklund on erikoistunut tekemään muinaisihmisten rekonstruktioita yhteistyössä geneetikkojen kanssa. Espoolaisnäyttelyn kuvat ovat hänen suurimpiaan, jopa kahdeksanmetrisiä.

Hylkeet olivat erittäin tärkeää riistaa, jonka pyynnistä on paljon merkkejä esihistoriallisilla asuinpaikoilla. Norppien, hallien ja kirjohylkeiden lisäksi Suomen vesillä oli tuolloin myös grönlanninhylkeitä. Kannan katoamisen syyksi on epäilty liikametsästystä.

Paikka, jonne Björklund on piirtänyt savuavat hylkeenrasvanuotiot, on aito. Se paljastui arkeologeille joitakin vuosia sitten urheilupuistosta Espoon Leppävaarasta.

– Sieltä löytyi useita keittopisteitä. Niissä keitettiin traania jo vähän niin kuin teollisuustyyppisesti, tosi paljon kerrallaan. Se on poikkeuksellinen kohde koko Suomen mittakaavassa, kertoo Jenni Siltainsuu.

Vientituotteiden jäljille on vaikea päästä, mutta meripihkan tuomisesta lahden etelärannalta on todisteita Suomen arkeologisilta kaivauksilta, myös Espoosta. Meripihka oli aikansa kultaa.

Värit näyttelyn päähenkilössä, tämän päivän espoolaisessa, kertovat kunkin muuttoaallon tuoman perimän osuuden. Jamnoille voi uhrata lämpimän ajatuksen vaikka silloin, kun kaataa kahviin maitoa. Heiltä on lähtöisin geenimutaatio, joka useimmilla suomalaisista estää laktoosi-intoleranssin.

– Yleensähän historianäyttelyt aloitetaan menneisyydestä, mutta me aloitamme siitä, mitä perimää meissä nyt on. Sitten mennään katsomaan vaiheita, joissa sitä on meihin tullut, selittää Tomi Heikkilä.