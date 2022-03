Ovatko ennennäkemättömät polttoaineen hinnat tulleet jäädäkseen? Ekonomisti: Kovimmat hinnat on voitu jo nähdä, ainakin hetkeksi

Autoilijat ja kuljetusala ovat saaneet jo muutaman viikon totutella ennennäkemättömiin polttoaineen hintoihin , kun raakaöljyn hinta on noussut huippuhintoihin Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Tulevaa hintakehitystä on nyt vaikea ennustaa, sillä raakaöljyn hinta on vaihdellut voimakkaasti. Viime viikon huippulukemista raakaöljyn hinta on jo painunut suunnilleen kuukauden takaisiin lukemiin.