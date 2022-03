Ukrainan vahva vastarinta yllätti asiantuntijat, mutta Kiovan ahdinko pahenee – "Jos pääkaupunki antautuu, Venäjä on voittanut"

Hyytiäinen on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, joka luennoi hybridisodasta ja siviilivastarinnasta myös maanpuolustuskursseilla.

"Veitsi suoraan sydämeen"

– Jälkikäteen ajateltuna on todella kummallista, että Venäjän presidentti Vladimir Putin kuvitteli voivansa valloittaa Ukrainan pääkaupungin ja kukistaa hallinnon helposti, sanoo sotatieteen professori Mats Berdal .

– Venäjä saattaa edelleen elätellä toivetta, että Kiova antautuu, mutta kansan puolustustahto on kova ja kaupungissa on varauduttu hyökkäykseen, sanoo Berdal Ylen puhelinhaastattelussa.

Myös Hyytiäinen korostaa, että pääkaupungin valloitus on sodassa olennainen asia.

– Jos Kiova saarretaan ja antautuu, niin Venäjä on voittanut sodan. Se on kuin veitsi suoraan sydämeen, Hyytiäinen sanoo.

Berdalin mukaan Putinin suunnitelma toistaa Krimillä käytetty malli on mennyt pieleen.

Uuden sotasuunnitelman laatiminen vie aikaa

– Ukrainan ammattiarmeija on maavoimiltaan noin 150 000 sotilaan vahvuinen, sanoo Hyytiäinen.

Ukraina on vuodesta 2014 voimistanut omaa puolustustaan, kuten panssarintorjuntaa, muistuttaa myös professori Berdal.

Kenraalitkin saavat maksaa hengellään

Sotatieteen professorin Mats Berdalin mukaan Venäjän joukkojen on vaikea edetä, koska Ukrainan tehokas ilmatorjunta on estänyt Venäjän ilmaherruuden.

Operaatio on paljastanut puutteita myös Venäjän armeijan aselajien ja joukko-osastojen yhteistyössä.

– Korkea-arvoisia upseereja on kuollut etulinjassa, jossa he ovat yrittäneet järjestää joukkoja. Tällainen on poikkeuksellista, sanoo Berdal.