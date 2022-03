Auli Mantilan uusi Transport-sarja näyttää ruokabisneksen pimeän puolen: rahanpesun, talousrikokset ja eläinten kaltoinkohtelun

Päiväkodin ruokapöydän äärellä eletään suomalaista arkea parhaimmillaan. Lautasella on ravintosuositusten mukainen terveellinen annos, jota lastentarhan työntekijä lusikoi tahmasormisen taaperon suuhun.

Sitten jauhelihapihvin sisältä löytyy jotain ylimääräistä.

Ylen kahdeksanosainen tv-sarja Transport alkaa tällä kohtauksella. Sarja käsittelee suuria kysymyksiä. Se kertoo yhdestä Euroopan nopeimmin kehittyvistä rikollisuuden aloista, ruokaväärennöksistä. Se kertoo myös siitä, miten helposti tavallinen ihminen eksyy kaidalta polulta, miltei tahtomattaan.

Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Auli Mantila.

Mantilan paluuta tv- ja elokuvatuotannon pariin on odotettu jo vuosia. Hänen esikoiselokuvansa, vuonna 1997 valmistunut Neitoperho, on noussut tällä välin kulttimaineeseen. Monet kriitikot pitävät naisen aggressiota kuvaavaa Neitoperhoa yhtenä kautta aikain parhaista kotimaisista elokuvista (siirryt toiseen palveluun). Elokuvan pääroolissa oli Leea Klemola.

Mantila ohjasi vielä kaksi muuta elokuvaa. Esikoisromaaninsa Varpunen hän julkaisi vuonna 2005. Kaksi vuotta myöhemmin Mantila ohjasi palkitun tv-sarjan nimeltä Hopeanuolet. Sen jälkeen odottavan aika on ollut pitkä.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Auli Mantila on myös kengitysseppä. Talleilla kulkee mukana lapinporokoira Pyry. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Mantila naurahtaa katoamiselleen. Eihän hän minnekään ole kadonnut.

– Olen aina pyrkinyt menemään sinne, missä on vapainta, hän selittää.

– Joskus vapaus löytyy elokuvanteosta, joskus jostain ihan muusta. En ole uraohjaaja, vaan haluan vain täyttää päiväni asioilla, jotka kiinnostavat minua.

Viime vuosina Mantila on löytänyt vapautta muun muassa hevosten parista. Hän on muuttanut maaseudulle Loviisaan ja opiskellut hevoshoitajaksi ja kengityssepäksi.

Täysin syrjässä Mantila ei ole elokuva-alaltakaan ollut. Vuosina 2012–2016 hän toimi alan taiteilijaprofessorina. Hän on tuottanut ja mentoroinut sekä seurannut elokuvantekoa alalla työskentelevän puolisonsa ja elokuvalavastajaksi opiskelevan tyttärensä kautta. Hän tietää siis hyvin missä mennään.

Ja lopulta löytyi aihe, joka kutsui palaamaan kameran taakse.

Ruokaväärennöksiä tehtailevat jäävät harvoin kiinni

Auli Mantila työhuoneen ikkunasta avautuu maalaismaisema. Joen töyräältä nousevat pellot. Mantila kattaa pöydälle muffinseja ja pohtii samalla, miten hyvä on, että nykyään puhutaan yhä enemmän siitä, mistä ruoka tulee lautaselle. Häntä itseään eivät kiinnosta ihmisten henkilökohtaiset valinnat sen suhteen, mitä he syövät tai jättävät syömättä. Toisaalta, jos ruoka on ollut sellaista, että se on elänyt elämäänsä ennen päätymistä lautaselle, on hyvä tietää, millainen tuo elämä on ollut.

Auli Mantila kirjoitti Transport-sarjaa kolme vuotta. Sarjaa varten piti tehdä valtava määrä taustatyötä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Mantilan mukaan kuluttajat luottavat siihen, että ruuan alkuperä on tiedossa ja merkinnät kohdallaan. Niin ei kuitenkaan aina ole. Yhä useammin saatamme työntää suuhumme muonaa, jonka alkuperä on hämärän peitossa.

Ruokaväärennös voi olla sitä, että ulkomaisia mansikoita väitetään kotimaisiksi, mutta se voi pitää sisällään myös törkeitä eläinoikeusrikkomuksia, sääntöjen vastaista teurastusta, työntekijöiden riistoa, jopa ihmiskauppaa.

Mantila kehottaa miettimään, miten helppoa on tunnistaa konekivääri tai huume-erä verrattuna väärennettyyn jauhelihaan. Silloin ehkä tajuaa, kuinka houkuttelevasta rikollisuudenalasta on kyse.

– Ruokarikoksissa kiinni jääminen on vaikeaa ja sanktiot matalia. Jos olisin rikollinen, lähtisin tuolta suunnalta hakemaan uraa, hymähtää Mantila.

Suomessa muistetaan vielä hevonsenihaskandaalin vuonna 2013. Tuolloin britit ja irlantilaiset kauhistuivat, kun tunnetun kauppaketjun Tescon myymät hampurilaispihvit paljastuivat hevosenlihapihveiksi. Liha oli tuolloin peräisin Puolasta.

Tänä päivänä ruokaväärennökset ovat yksi Euroopan nopeimmin kasvavista rikollisuudenaloista. Kyse on miljardibisneksestä. Ylen haastattelema Ruokaviraston asiantuntija kertoo viraston perustaneen ryhmän, joka käy kouluttamassa muita viranomaisia, jotta nämä havaitsivat ruokaväärennökset paremmin.

Mantilan mukaan ruoka on aiheena kiehtova. Se on yhtä aikaa sekä poliittinen että intiimi. Aihe, joka koskettaa meitä kaikkia.

– En tiedä ketään, joka ei söisi.

Paras draama syntyy siitä, kun joku on todella pahassa liemessä

Transport-sarjassa lapsen pihvistä löytyy mikrosiru. Sitä alkaa jäljittää tomera toimittaja (Emmi Parviainen). Siru johdattaa hänet Keski-Euroopan hevostiloille.

Parviaisen rinnalla sarjassa näyttelee koko joukko suomalaisia luottonäyttelijöitä. Jo ensimmäisissä jaksoissa nähdään muun muassa Pirkko Hämäläinen, Arttu Kapulainen, Kaija Pakarinen, Antti Virmavirta ja Ville Virtanen.

Mantila kertoo kirjoittaneensa roolit suoraan näille näyttelijöille. Ohjaaja-käsikirjoittaja kertoo tuttujen näyttelijöiden pitävän hänelle ikään kuin seuraa, kun hän kirjoittaa. Hän mutustelee äänenpainoja ja muistelee ilmeitä.

– Teen tosi mielelläni ryhmätyötä ja sooloilusta en tykkää yhtään. Nämä näyttelijät ovat kaikki sellaisia, jotka ymmärtävät olevansa nimenomaan tarinan palveluksessa, ei minun, eikä tuotannon vaan tarinan, Mantila korostaa.

Pirkko Hämäläinen on yksi Mantilan luottonäyttelijöistä. Hämäläisen esittämä pankinjohtaja sotkeutuu ikävään rikosvyyhtiin tekemänsä virhearvion vuoksi. Kuva: Sami Kuokkanen / Tekele Productions Oy / Yle

Tv-sarjan näyttelijät ovat hänestä kuin junan matkustajia. Aihe on raide, jota pitkin juna eli tarina kulkee. Junan sisällä ovat matkustajat eli näyttelijöiden esittämät henkilöt. Heidän väliset suhteensa luovat draaman. Kun juna ja matkustajat ovat päässeet matkaan, raiteita ei tarvitse erikseen ajatella. Tärkeintä on, mitä vaunussa tapahtuu ja minne juna kulkee.

– En ole luennoitsija, enkä halua esitelmöidä mistään aiheesta. Mitä nopeammin käsikirjoittaja pääsee kiinni ihmisiin ja heidän keskeisiin suhteisiinsa ja konflikteihinsa, sitä parempi, Mantila määrittelee.

Auli Mantila haluaa tiristää henkilöistään kaiken irti. Hän huomaa jotain sarjaa katsoessaan usein miettivänsä, että tuossakin olisi vielä voinut kiristää ruuvia. Parhaat jutut syntyvät, kun ihmiset ovat todella liemessä. Kun katsojalle tulee olo, että saas nähdä, miten tuon käy.

Transportissa on henkilöitä, joiden elämä luisuu kohti rikollisuutta melkein vahingossa. Katsoja joutuu kipristelemään kuin mato koukussa, kun esimerkiksi Pirkko Hämäläisen näyttelemän pankinjohtajan asiat mutkistuvat.

– Minua kiinnostavat rikokset, joiden tekemiseen ei tarvita erityisominaisuuksia. Henkirikokset ja suuret huijaukset ovat kuin jostain toisesta maailmasta, mutta pieniin rikkeisiin voi ajautua kuka vain.

Mantila muistuttaa, ettei pieneen petokseen tarvita kuin vaikkapa se, että ottaa vakuutuksen ja pyytää korvausta jostain olemattomasta vahingosta.

Aika moni tämänkin jutun lukijoista on tehnyt niin.

Sarjan vastaanotto hevostalleilla jännittää

Transport tulee Yle Areenaan perjantaina 25. maaliskuuta. Seuraavana sunnuntaina se alkaa pyöriä Yle TV1:ssä.

Tekele Productionsin Ylelle tuottama sarja myytiin jo kuvausvaiheessa kaikkiin Pohjoismaihin sekä Belgiaan. Näistä maista tuotantoon saatiin myös rahoitusta. Parhaillaan tanskalainen agentti tekee työtä sarjan myynnin edistämiseksi laajemmin.

Transport on jo ehditty nimetä ehdolle parhaan draamasarjan palkinnonsaajaksi yhdessä maailman tärkeimmistä televisioalan tapahtumista, Series Maniassa.

Makea voitto on myös arvostetun yhdysvaltalaisen Variety-lehden julkaisema iso juttu. (siirryt toiseen palveluun)

Kansainvälinen tunnustus on Mantilalle tärkeää, mutta ehkä eniten jännittää suomalaisen hevosväen palaute – se, mitä tallien kollegat sanovat. Mantilan mukaan on hevosihmisiä, joille hevosen syöminen on kaukainen asia ja niitä, jotka ajattelevat, että ravinnoksi päätyminen on osa eläimen elinkaarta.

Näyttelijä Ville Virtanen on kuin kotonaan talleilla ja esittää Transportissa hevosalan yrittäjää. Kuva: Sami Kuokkanen / Tekele Productions Oy / Yle

Suomessa hevoshomma on aika siistiä, sanoo Mantila. Hevosilla on nimi ja omistaja ja useimmilta löytyvät asianmukaiset paperit. Mutta kun mennään Keksi-Euroopan valtaviin hevossiittoloihin, meno muuttuu. Siittolat ovat kuin tehtaita, joissa yritetään tuottaa mahdollisimman täydellisiä yksilöitä, joista saadaan mahdollisimman paljon rahaa.

– Siellä sellaisten “hukkahevosten”, jotka eivät ole ihan niin lahjakkaita kuin toivottiin tai joissa on jotain vikaa tai sairautta, kohtalo on huomattavasti karumpi kuin suomalaisen koko perheen lemmikin, Mantila sanoo.

– Kiinnostaa mitä hevosihmiset tuumaavat, ja millaisia tarinoita saan talleilla kuulla.

Auli Mantila myöntää, että hän toivoo katsojien pitävän sarjasta. Toivoo oikein kovasti. Elämä on hänestä liian lyhyt siihen, että tekee jotain, mistä ei saa lainkaan vastakaikua.

Aika poissa kameratöistä on lisännyt joustavuutta. Hän tekee oman työnsä ja antaa muiden hoitaa tonttinsa.

– Minusta on ehkä tullut yhteistyökykyisempi. En niin valtavasti enää purista mailaa, vaan ymmärrän, että kentällä on muitakin pelaajia. Ja, kun välillä lähtee pois, voi tuoda mukanaan asioita, joita on sillä välin oppinut.