Aggres­sii­vi­nen ja solvaava käytös eri Te­boil-huol­toa­se­mien työntekijöitä kohtaan on kasvanut, myynti on laskenut ja työpaikat ovat vaarassa. Aal­to-yli­opis­ton tutkijan mukaan kielteisestä kuopasta nouseminen on brändeille vaikeaa mutta ei mahdotonta.