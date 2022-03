Väärä ajankohta, Suomi jo osa länttä, "ettei kävisi kuin talvisodassa" – 3 näkökulmaa Natoon

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtajan Markku Kangaspuron mukaan nykytilanne on huono ajankohta Nato-jäsenyydelle.

– Tässä on vähän sellainen ongelma, että me joudumme sellaiseen ikuiseen sotilaallisen pelotteen kierteeseen, jos meillä ei ole mitään muuta tietä Euroopan turvallisuuden rakentamiseen kuin lisätä sotilaallista painetta. Vastapainetta Venäjälle.

Euroopan hybridiuhkien torjumisen osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen sanoo, että venäläisestä sotilasstrategisesta näkökulmasta Suomi on jo tänä päivänä osa länttä.

– Eli sillä tavalla tämä muutos, joka tapahtuisi meidän mahdollisen Nato-jäsenyyden myötä, en pitäisi sitä kovin ratkaisevana. Sitä myös venäläisestä näkökulmasta liioitellaan, koska se on heille arvovaltatappio. Erityisesti Putinille, jos näin kävisi.

– Totta kai se turva on tärkein, ettei käy niin kuin talvisodassa, että me ollaan yksin, vaan että meillä on iso kaveri siinä mukana.