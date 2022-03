Puolan, Tshekin ja Slovenian pääministerit tapaavat Zelenskyin Kiovassa – tässä päivän päätapahtumat Ukrainan sodassa

Kolmikko vierailee maassa Eurooppa-neuvoston edustajina. Tarkoituksena on osoittaa koko Euroopan unionin tukevan Ukrainan itsenäisyyttä. Pääministerit matkustivat kaupunkiin junalla.

Kiovaan on määrätty Venäjän viimeisimpien ilmaiskujen takia uusi, 35 tuntia kestävä ulkonaliikkumiskielto tiistaina iltakahdeksasta alkaen.

Sotaa paennut jo yli kolme miljoonaa ihmistä

YK:n mukaan jo yli kolme miljoonaa ihmistä on paennut sotaa Ukrainasta Venäjän hyökättyä maahan lähes kolme viikkoa sitten.

Paenneista lähes puolet, 1,4 miljoonaa, on lapsia. Yli puolet eli 1,7 miljoonaa paenneista on suunnannut Ukrainan naapurimaahan Puolaan. Moni on myös päätynyt Romaniaan, Moldovaan, Unkariin tai Slovakiaan.