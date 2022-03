Parkanon ja Kihniön sote-palveluista on tullut liian kalliita: Kolmostien Terveys aloittaa yt-neuvottelut

Tehostamisohjelman taustalla on Kolmostien Terveyden mukaan se, että kunnilta tuleva rahoitus ei kata sote-palveluista aiheutuvia kustannuksia. Rahoituksesta nousseet kiistat ovat olleet julkisuudessa alkuvuonna.

Nevanpään mukaan nyt aloitettu tehostamisohjelma on viimesijainen keino talouden tasapainottamiseksi, eikä menettelyä käynnistetä kevein perustein.

– Kevyimmillään kyse on siitä että työtehtävää tai työpistettä voidaan muuttaa tai työn sisältöä voidaan kehittää tai vaihtaa. Keinovalikoimassa on myös osa-aikaistamisia, mahdollisia lomautuksia ja irtisanomisia, Nevanpää sanoo.

– Tavoitteena on, että kuuden viikon kuluessa me käymme aidon keskustelun työntekijöiden edustajien kanssa ja heillä on myös mahdollisuus tehdä omia ehdotuksia tai esityksiä.