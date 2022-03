Maailman kovimmat hiukkastörmäykset muuttuvat nyt vieläkin rajummiksi – Cernin viritetty kiihdytin hyrähtää pian käyntiin

Kuvassa LHC:n rinkula on piirretty Geneven alueen kartan päälle. Mukana on myös isompi, noin sata kilometriä pitkä rinkula: se on suunnitelmatasolla oleva seuraava Cernin hanke, joka tunnetaan toistaiseksi nimellä FCC, eli Future Circular Collider. Sen tekemisen toivotaan alkavan 2030-luvun alussa.

Kuva: CERN