Polttoainekustannuksiin penätään poliitikkojen reagointia – etujärjestön mukaan monen kuljetusyrittäjän toiminta on jo kannattamatonta

Jakeluvelvoite on osuus jakelijoiden myymästä polttoaineesta, jonka on tulee olla uusiutuvia. Lohi kuitenkin huomauttaa, että Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut merkittävä vaikutus viime viikkojen hintapiikissä polttoainepumpuilla.