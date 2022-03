Lintujen kevätmuutto etenee nyt hyvään tahtiin ja aika on otollinen aloittelijallekin – lintuharrastaja: "Aamut on ehdottomasti se juttu"

Muuttolintuja saapuu nyt Suomeen pikkuhiljaa. Aloittelevalle lintubongarille aika on otollinen, sillä lajikirjo ei sisämaassa häkellytä, mutta kevätmuutto kuitenkin etenee. Lounais-Suomessa ja varsinkin rannikkoseudulla esimerkiksi kiurukin alkaa olla usein bongattu laji.

– Aamut on ehdottomasti se juttu. Mitä aikaisemmin pääsee liikkeelle, sitä parempi retki todennäköisesti on, sanoo pitkään lintuja harrastanut 25-vuotias Niklas Paulaniemi .

Paulaniemellä on tältä vuodelta kasassa 70 lajia, mikä on harrastajalle hänen mukaansa tavanomainen määrä. Tosin sekin on jo vaatinut pöllöjen kuuntelua öisin ja retkeilyä tammikuun alusta asti.