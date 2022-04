Emilia Kujalan kolumni: Hoemme toisillemme, että tavallinen riittää, mutta todellisuus näyttää olevan toinen

Siemailin kahvia ja annoin katseeni vaeltaa ympäristössä. Silmäni osuivat eläkeläisrouviin, jotka niin ikään siemailivat kahviaan nurkkapöydässä. Pakko myöntää, että salakuuntelin hieman heidän keskusteluaan. Odotusteni vastaisesti se polveili pienpaahtimokahveista osakesijoittamiseen, second hand -löytöihin ja sähköautoihin. Miten cooleja mummoja, ajattelin. Olisinpa minäkin eläkkeellä noin siisti tyyppi!

Kun kiertelemme second hand -putiikeissa tai kuuntelemme osakesijoittamisesta kertovaa podcastia, rakennamme sosiaalista identiteettiämme ihmisenä, jolle nämä asiat ovat tärkeitä. Samalla teemme pesäeron itsemme ja toisin ajattelevien välille.

Valinnoilla ja kiinnostuksen kohteilla ilmennämme myös sosiaalisia tarpeitamme. Meillä on tarve kuulua joukkoon, mutta myös erottua siitä sopivalla tavalla. Massaan hukkuminen on yksilökeskeisessä ajassa yhtä pelottavaa kuin lauman ulkopuolelle joutuminen.

Nykyään erottautumisesta on tullut paitsi toivottua, myös menestyksen mittari. Se, joka erottuu edukseen, tuntuu pärjäävän muuallakin kuin työmarkkinoilla.

Tullakseen nähdyksi on oltava jollain tavalla erityinen: Poikkeuksellisen lahjakas jossain, sen kuuluisan oman juttunsa löytänyt tai vaikkapa kiinnostavaan marginaaliryhmään kuuluva. Entä jos ei ole erityinen millään tavalla? Tätä pohti nuori, joka lähestyi minua sosiaalisessa mediassa.

Sanat tuntuivat kuitenkin falskeilta, koska ymmärsin hänen elävän maailmassa, joka viestii jatkuvasti aivan muuta. Siinä maailmassa tavallisuus on tylsää ja epäkiinnostavaa. Tavallisuus pakenee draaman kaarta eikä herätä uteliaisuutta. Mediassakin uutiskynnyksen ylittää se, mikä herättää riittävän isoja tunteita huomiomme keskipisteeseen päästäkseen.

Ehkä voisin sanoa, että “jokainen on jollain tavalla erityinen”, pohdin sopivia lohdun sanoja etsiessäni. Lausahdus lienee tarkoitettu hetkiin, joina koemme, ettemme ole mitään tai kadehdimme niitä, jotka vaikuttavat olevan jotain.

Hetken mietittyäni kuitenkin huomasin, että se sisältää piilomerkityksen: Jokaisen on löydettävä erityisyys itsestään, tunnistettava piilevä supervoimansa ja valjastettava se käyttöön. Eikö juuri se luo arvoasetelmaa, jossa erityisyys on paitsi yhteiskunnassa toivottua, sen löytäminen on myös yksilön vastuulla?