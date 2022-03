2 000 henkilöä halusi opiskella veturinkuljettajaksi, mutta VR otti koulun penkille vain murto-osan – Eino Rantala uskoo varmaan työpaikkaan

Luentosalissa on keskittynyt tunnelma, kun juuri veturinkuljettajan opintonsa aloittaneet opiskelijat kuuntelevat opetusta.

Noin viisikymmentä VR:n tulevaa veturinkuljettajaa aloitti tällä viikolla opintonsa Kouvolassa. Koronapandemian myötä laskeneiden matkustajamäärien vuoksi junayhteyksiä on vähennetty, eikä VR:llä ole muutamaan vuoteen ollut tarvetta uusille veturinkuljettajille.

Nyt junaliikenne on kuitenkin lähtenyt jälleen kasvuun, ja VR tarvitsee uusia veturinkuljettajia. Lisäksi työntekijöitä on eläköitynyt ja vaihtanut alaa tai työtehtävää alan sisällä.

VR:n ja veturinkuljettajien välillä on viime vuosina ollut myös erimielisyyksiä työehdoista , mutta VR:n vetopalvelujohtaja Toni Rinne ei usko, että työtaistelut olisivat vaikuttaneet henkilöstön vähenemiseen.

– Töiden määrä väheni koronan myötä, joten emme ole aikaisemmin lähteneet rekrytoimaan ennen kuin näemme mihin suuntaan liikenteen volyymit kehittyvät. Nyt, kun epävarmuus on pikkuhiljaa hälventynyt ja vuorotarjonta on pystytty palauttamaan lähelle pandemiaa edeltävää tasoa, meillä on tarvetta henkilöstölle, vetopalvelujohtaja Toni Rinne kertoo.