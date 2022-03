Akkujärjestelmien valmistaja Celltech laajensi uuteen tehtaaseen Tampereella – työllistää pian kymmeniä uusia työntekijöitä

Akkuteknologiayritys Celltech Solutions on laajentanut tuotantoaan uuteen tehtaaseen Tampereen Lahdesjärvelle. Yritys aloittaa tehtaassaan teollisuusajoneuvojen akkujärjestelmiin keskittyvän sarjatuotannon. Lahdesjärvellä on nyt myös Celltechin kuuden maan toimipisteitä palveleva tuotekehityskeskus.

Celltech palkkaa myös lisää väkeä tuotekehitykseen, myyntiin ja tuotantoon. Yritys arvioi, että se työllistää tämän ja ensi vuoden aikana Tampereen tehtaalla 50–80 henkilöä. Aiemmin Celltech on toiminut Suonsivunkadulla Lamminpäässä. Henkilöstöä on ollut reilut 20.

Yritys uskoo voimakkaaseen kasvuun, sillä teollisuuden sähköistyminen on globaali trendi.

– Luomme uutta, mutta asiakkamme eivät ole mitään start up -yrityksiä, vaan vakiintuneita koneenvalmistajia pohjoismaissa, sanoo Celltech Solutionin toimitusjohtaja Kim Nikitin .

– Nyt ei ole kysymys siitä, sähköistyvätkö ajoneuvot vaan kyse on siitä, kuinka nopeasti se tapahtuu ja pystytään tekemään. Globaaleilla markkinoilla muun muassa kaivos-, satama-, metsäkone- ja robottiteollisuudessa on nyt vientitavoitteillemme rajattomat mahdollisuudet, Nikitin sanoo.

Akkujärjestelmien valmistuksen lisäksi Celltech Solutions tuo maahan erikoisakkuja. Se on osa laajempaa yritysrypästä. Yhdessä sisaryritystensä kanssa Celltech Group on alan yksi suurimmista toimijoista Euroopassa. Celltech Group on osa ruotsalaista Addtech AB -konsernia.