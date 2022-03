Oman ruoan kasvattaminen kiinnostaa nyt, ja se on hyvä asia – todellista merkitystä sillä on silloin, kun kotiviljelijät yhdistävät voimansa

Keskustelun on pannut merkille myös Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkijatohtori Galina Kallio .

Kiinnostus hyötyviljelyyn on ollut kasvussa jo koko 2000-luvun, mutta viimeiset kaksi pandemiavuotta ovat olleet suuren kasvun aikaa. Esimerkiksi Hyötykasviyhdistys teki viime vuonna ennätyksensä siementen myynnissä, eikä tämä vuosi näytä ainakaan viime vuotta heikommalta, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Katja Uski .

Myös siemenperunoita tuottavan HZPC Kantaperunan toimitusjohtaja Mika Kauppinen kertoo, että tälle vuodelle odotetaan myynnin kasvua, vaikka myös siemenperunoiden kysyntä on ollut selvässä kasvussa jo pandemian alusta alkaen.

Yhteisö ja isommat alat kasvattavat merkitystä myös ruokahuollon kannalta

Historiassa kotitarveviljelyllä on ollut ruokahuollon kannalta suuri merkitys, mutta nykyisin kasvimaan raivaaminen viljelykäyttöön ei ole kaikille realistinen vaihtoehto. Myös jonot viljelypalstoille ovat monissa kaupungeissa pitkät.

– Jos puhutaan kotitarveviljelyn edistämisestä, on tärkeä asia oivaltaa, että emme katso sitä vain kotitalouksien tasolla. Kotitarveviljelyä tehdään enenevissä määrin myös erilaisissa yhteisöissä.

Yhteisöllinen viljely laittaa heti kotitarveviljelyn merkityksen isompaan mittakaavaan. Tämä Oulun Hietasaaren viljelypalsta on kuvattu toukokuussa 2021.

Pavut, kaalit, monivuotiset vihannekset perinteisten vaihtoehtojen rinnalle

Kotitarveviljelyä suunnitellessa ajatus kääntyy nopeasti juureksiin. Niitä on viljelty kautta vuosikymmenten ja ne säilyvät oikeissa olosuhteissa hyvin talven yli. Peruna on monen kotitarveviljelmän peruskivi ja sen viljelyllä on Suomessa myös tunnearvoa, Galina Kallio toteaa.