Kittilän virkarikosjutun käsittely alkaa nyt korkeimmassa oikeudessa – tarkastelussa enää rajattu, kahdeksaa päättäjää koskeva asia

Muilta osin hovioikeuden ratkaisu sai lainvoiman, ja suurin osa kuntapäättäjistä on vapautettu syytteistä. Perjantaina KKO pitää valmistelevan istunnon, jossa selvitetään jutun riidanalaiset asiat ja todistelu.

Avainkysymys: Mikä oli motiivi?

KKO:n keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. KKO myönsi valitusluvan koskemaan sitä, olivatko kuntapäättäjät rikkoneet virkavelvollisuutensa hankkiakseen hyötyä hissiyhtiön entiselle toimitusjohtajalle Jouni Palosaarelle .

Tolvasen mukaan Kittilän tapauksessa kysymys on siitä, millä motiiveilla kunnanhallitus päätti perua tutkintapyynnön. Oliko perusteena toimitusjohtajan suosiminen vai esimerkiksi se, että tutkintapyyntö oli perusteeton.

Kaikki alkoi tutkintapyynnöstä

Syyttäjän mukaan kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet syyllistyivät virka-aseman väärinkäyttämiseen peruessaan kunnan nimissä tehdyn tutkintapyynnön Palosaaresta. Kunnanhallitus oli myös ilmoittanut Levin hissiyhtiön hallituksessa istuville kunnan edustajille kunnan kannaksi, että entinen toimitusjohtaja nauttii edelleen kunnan luottamusta ja hänet on kutsuttava takaisin yhtiön toimitusjohtajaksi.

Levin hissihankintoja ja Palosaaren toimia niihin liittyen on jo käsitelty oikeusportaissa ja Palosaaren syytteet on hylätty .

"Voidaan olla rauhallisin mielin"

Korkeimmassa oikeudessa vastaajina ovat nyt silloisessa kunnanhallituksessa päätöksiä tehneet kahdeksan kuntapäättäjää. Heistä kaksi on yhä Kittilän kunnanvaltuutettuja, neljä istuu jossakin lautakunnassa jäsenenä tai varajäsenenä, ja kaksi on jäänyt pois kuntapolitiikasta.

Kittilän entinen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtajanakin toiminut Timo Kurula on yksi vastaajista. Valmistelevassa istunnossa häntä edustaa etänä asianajaja, ja Kurulan mukaan tilanne on todennäköisesti sama muidenkin kuntapäättäjien kohdalla. Hän suhtautuu tulevaan käsittelyyn tyynesti.

– Minä luulen, että tässä voidaan olla rauhallisin mielin. Täytyy muistaa, että hovioikeus ja sitä ennen käräjäoikeus tekivät hylkäävät päätökset. Näin ollen varmaankin jotain kohtaa vielä tarkennetaan. Tämä on kokonaisuudessaan korkeimman oikeuden käsissä, eikä meillä siihen voi juuri olla kovin suurta vaikutusta, Kurula sanoo.

Valtiolle kallis virkarikosvyyhti

Kittilän virkarikosvyyhdissä on ollut perimmältään kyse kuntapäättäjien toimista liittyen kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen. Kittilän kunta irtisanoi kunnanjohtaja Anna Mäkelän marraskuussa 2014. Korkein hallinto-oikeus totesi potkut laittomiksi kesällä 2016, ja kunta maksoi Mäkelälle korvauksia .

Koko Kittilä-jupakka on tullut tähän mennessä maksamaan veronmaksajille pelkästään oikeudenkäyntikuluina arviolta noin kaksi miljoonaa euroa.

Varsinaisen virkarikosjupakan lisäksi oikeuskäsittely on yhä kesken kahdessa sivuhaarassa. Neljä kunnan johtoon kuulunutta tuomittiin käräjäoikeudessa lainopillisten neuvojen tilaamisesta kunnan laskuun niin sanotussa Eilavaara-laskutusjutussa. Timo Kurula on yksi näistä syytetyistä. Tämän jutun käsittely alkaa hovioikeudessa toukokuussa. Kittilän entisen hallintojohtajan Esa Mäkisen kohtelua käsittelevästä jutusta on myös valitettu hovioikeuteen.