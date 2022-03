Spede-elokuva teattereihin ensi vuonna, keskittyy 1960- ja -70 -lukujen taitteeseen

Ajanjaksoa kuvataan ajaksi, jolloin Speden lento on komeimmassa kaaressa, mutta jossa naurulla ja lystikkyydellä on myös kääntöpuolensa. Tekijöiden mukaan elokuvan sisällössä otetaan huomioon myös Pertti Pasaseen liittyvästä viimeaikaisesta kohusta esiin nousseet asiat ja tapahtumat.

Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvalle 600 000 euron tuotantotuen. MTV3 ja C More ovat hankkineet elokuvan televisio- ja suoratoisto-oikeudet.