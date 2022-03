Roope Lipastin kolumni: Meillä oli maailman parhaat murheet

No, lapsilla on lasten murheet. Aikuisilla on suuremmat, aikuisten murheet. Kuluva talvi esimerkiksi on ollut hankala, kun on ollut niin liukasta. Ikävä takaisku oli, kun kukaan ei tänä vuonna tehnyt hiihtolatua lähtemään meidän tontin kulmalta. Yskää oli joulukuun puolivälistä tammikuun loppuun. Polvi on vihoitellut, eikä selässä ole hurraamista. Luomileikkauksesta jäi sittenkin pieni arpi, ja lumi on ollut tänä vuonna pirun painavaa kolata, kun suojasäät ovat olleet jatkuvasti vieraana.