Venäjä historiallisella kynnyksellä: Luottamus voi romuttua vuosikymmeniksi, jos Putin maksaa velat ruplilla – eräpäivä tänään

Venäjällä on eräpäivän jälkeen vielä 30 vuorokauden mittainen "armonaika" koronmaksuun. Ellei suoritusta tule, Venäjä todetaan maksukyvyttömäksi, mikä tarkoittaisi että sen olisi käytännössä mahdotonta saada lainaa ulkomaisilta sijoittajilta.

Venäjä on jo valmiiksi romahtanut sijoittajien papereissa paarialuokkaan, ja tiistaina EU kielsi (siirryt toiseen palveluun) luottoluokittajia luokittelemasta venäläisyhtiöitä ja Venäjän valtionlainoja.

106 miljoonan euron erä on vasta alkusoittoa

Venäjä on yksi maailman vähiten velkaantuneita maita. Maalla on ulkomaista velkaa vajaa 40 miljardia dollaria, eli alle 20 prosenttia suhteessa BKT:hen. Lisäksi sota Ukrainassa on kestänyt vain kolme viikkoa.