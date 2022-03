Kirjakauppojen pokkarimyynti on jyrkässä alamäessä – matkailun elpymisen odotetaan kohentavan pokkarikauppaa

– Tietyntyyppisiä kirjoja, kuten viihdettä ja dekkareita, on siirrytty kuluttamaan äänikirjoina. Korona-aika on myös vaikuttanut. Pokkareita on ollut myynnissä esimerkiksi työmatkan varrella kioskeissa ja kauppakeskusten kirjakaupoissa, missä on nyt korona-aikana asioinut vähemmän ihmisiä, Karlsson sanoo.