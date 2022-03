Sulavat jäätiköt tekivät vaikutuksen – Ylen juttu voitti pronssia kovatasoisessa uutisdesign-kilvassa

Norjalle kuuluvilla Huippuvuorilla sijaitsee häviävän pieni osa maailman jäätiköistä. Silti ne kertovat olennaisen. Napa-alueiden jäätiköt ja merijää sulavat, koska ihminen on muuttanut maailman ilmastoa peruuttamattomasti.

Näin kertoo jäätiköiden sulamisesta Ylen julkaisema juttu Mitä jää. Sen toteutus Ylen verkkosivuilla on palkittu merkittävässä kansainvälisessä Best of News Design Digital -kilpailussa. Jutun visuaalinen toteutus sai pronssimitalin.