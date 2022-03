Mika Aaltolan mukaan Suomen Nato-suhteiden tiivistymisessä on riskejä, mutta paikoilleenkaan ei voi jäädä

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Suomen Nato-suhteiden tiivistymisessä on kaksi realistista mallia. Suomen yhteistyö tiivistyy Naton kanssa askeleen verran tai sitten Suomi loikkaa suoraan Natoon.

Ulkopoliittiset riskit kartoitettava Suomen näkökulmasta

Aaltolan mukaan kuitenkin keskeistä on arvioida asiaa Suomen näkökulmasta

– Riskikartoitus hyvä tehdä Suomi-näkökulmasta. Pelinappulariskejä on, mutta niitä voidaan pienentää. Strategista päättäväisyyttä tarvitaan, jotta riskejä siedetään.

Tällöin Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus pysyisi rauhanaikana, mutta Suomesta tulisi väline "de-eskalaatiolle", jolle Suomen asema olisi altistettu. Esimerkiksi Ukrainan sodan suhteen lännessä on ollut viitteitä siitä, että eskalaatio on pyritty rajaamaan Ukrainaan.

Ainoastaan askeleen ottaminen Naton suuntaan on puolestaan perusteltua, jos Venäjän uhan arvioidaan keskittyvän Ukrainaan ja olevan Suomen kannalta vähemmän sotilaallinen. Aaltola toteaa, että Ukrainan sota on osoittanut, että huoltoon liittyvää tärkeää tukea on tarjolla ilman liittoutumista.