Natalia Vysotska pakeni Ukrainasta sisarustensa ja äitinsä kanssa seitsemän maan läpi – "Olen kiitollinen ruuasta, vaatteista ja leluista"

SPR:n Turun vastaanottokeskuksen kautta on kulkenut noin 700 ukrainalaista. Heitä asuu keskuksen tiloissa noin 100. Paikkoja on 300, mutta majoittujien joukossa on myös muista maista tulevia turvapaikanhakijoita.

Matkan aikana he ajoivat seitsemän maan läpi. Kotimaahan jäivät aviomies ja isovanhemmat. Vysotska kertoo, etteivät he olleet aluksi uskoneet sotaa todeksi.

– Luojan kiitos minulla on perheeni täällä, ja he ovat lähelläni. On helpompaa olla tuttujen kanssa henkisesti. Kaikki eivät voi lähteä. Heillä ei ole autoja tai busseja. Olen kiitollinen ruuasta, vaatteista ja leluista. Täällä keskuksessa on paljon lapsia.