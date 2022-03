Perussuomalaiset tekee pesäeroa Putinia tukeneisiin veljespuolueisiinsa Euroopassa – Riikka Purra: "Hyödyllisiä idiootteja"

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Suomen entiset pääministerit Esko Aho (kesk.), Paavo Lipponen (sd.) ja Saksan entinen demarien liittokansleri (siirryt toiseen palveluun) Gerhard Schröder ovat joutuneet julkiseen häpeäpaaluun, koska he tekivät yhteistyötä Putinin hallinnon kanssa.

Päivänpolitiikassa Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin saanut eniten sympatioita ja jopa ihailua populistioikeistosta ja kansalliskonservatiiveilta.

Eurooppalaisista puoluejohtajista ehkä kaikkein näkyvimmin Putinia on kuitenkin ihaillut Italian oikeistopopulistisen Pohjoisen liiton eli "Legan" Matteo Salvini.

Salvinin tavoin myös esimerkiksi Ranskan Kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen on puhunut Putinin puolesta ja Venäjään kohdistettuja EU-pakotteita vastaan.

Rakenteilla uusi, isompi puolue

Ruotsidemokraatit on jättäytynyt yhteistyön ulkopuolelle juuri siksi, että se on pitänyt (siirryt toiseen palveluun) eurooppalaisten kansalliskonservatiivien Venäjä-kytköksiä ongelmana.

Yksi syy suuremman oikeistopopulistisen puolueen muodostamisen vaikeuksille saattaa olla Venäjä itse. Vahva ja yhtenäinen nationalistinen joukkovoima ei ole sopinut Putinin tavoitteisiin, koska tämä on pyrkinyt ennen kaikkea hajottamaan länsimaiden rivejä.

Perussuomalaisilla ei ole hävettävää Venäjä-kysymyksessä EU-parlamentissa, puheenjohtaja Riikka Purra ja parlamentaarikko Laura Huhtasaari korostavat. "Suomessa perussuomalaiset on Krimin valtauksesta lähtien tukenut pakotelinjaa Venäjää vastaan ja esittänyt linjan tiukentamista jo ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan", Purra sanoo.

Purra: Epälojaalia toimintaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra korostaa, että ID-ryhmää (siirryt toiseen palveluun) perustettaessa ulkopolitiikka ei ollut yhteinen nimittäjä. Ulkopoliittisesti perussuomalaiset on ollut eri linjoilla eurooppalaisten veljespuolueidensa kanssa alusta asti.

– On ollut erittäin harkitsematonta ja naiivia näiltä puolueilta kuvitella, että Putinin Venäjä olisi jonkinlainen rakentava vastavoima Länsi-Euroopassa vallitseville monikulttuurisuuden ja massamaahanmuuton ilmiöille.

Yhteistyö alkoi Halla-ahon kaudella

Europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren mukaan PS on tukenut tällä ja edellisellä vaalikaudella kaikkia Euroopan parlamentin esittämiä päätöslauselmia, joissa on tuomittu Venäjän toiminta Krimillä ja muualla Ukrainassa sekä muut Venäjän kansainvälisen oikeuden rikkomukset.

Mikä Putinissa houkuttelee?

Putin hymyili muikeasti, kun hän tapasi Ranskan presidenttiehdokkaan Marine Le Penin Moskovassa keväällä 2017 vaalien alla. Äärioikeiston Le Pen lupasi jouduttaa EU:n Venäjän-vastaisten pakotteiden poistamista, jos hän tulee valituksi. Venäjän hyökkäyksen jälkeen hän on myöntänyt arvioineensa Putinia väärin.

– Putin ei halua vahvaa EU:ta aivan eri syistä kuin Salvini, Le Pen, Geert Wilders [Hollannin äärioikeistojohtaja] tai Viktor Orbán [Unkarin pääministeri]. Jos he olisivat istuneet alas ajattelemaan, niin ei se heikko EU, jota Putin on halunnut, ole sama kuin mitä Salvini on halunnut, Lahti tiivistää.