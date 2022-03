Lautapelejä tai pilkille kesken koulupäivän – peruskoulujen valinnaisainevalikoima on jatkuvasti laajentunut

Kahdeksasluokkalaisen Senni Savolaisen mukaan tarkoitus on leipoa myytävää koulun kahvilaan, jotta oppilaat saisivat rahaa yhdeksännellä luokalla tehtävään retkeen. Leipomisessa on toisin sanoen kyse yrittäjyyskasvatuksesta.

"Taitoja, joiden avulla oppilaat pärjäävät elämässä"

– Kun he haluavat tehdä jotain toisin, on kyse koulukohtaisen opetussuunnitelman muutoksesta, joka on opetusjohtajan päätös. Käytännössä tämä on perinteisesti ollut lähinnä muodollisuus, toteaa Kuopion opetusjohtaja Silja Silvennoinen.