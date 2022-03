Venäjän puun korvaaminen kotimaisella voi viedä Suomen hakkuut kestävyysrajalle

– Jos parina vuonna nyt hakattaisiin yli sen, mikä on tämä vuosittainen kestävä hakkuumäärä, niin silloinhan tätä varastoa osittain hakattaisiin. Toki metsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja hiilinieluihin nyt kohdistuu niin paljon tavoitteita ja odotuksia, että monta vuotta sitä ei voida tehdä missään tapauksessa.

Yhteensä Venäjältä on tuotu vajaat kymmmenen miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä pystytään Pellervon taloustutkimuksen mukaan korvaamaan kotimaisella puulla ainakin lyhyellä aikavälillä.

Suomessa puuta on pitkään hakattu metsän vuotuista kasvua vähemmän, joten metsävarat ovat kasvaneet.

Suurin kestävä hakkuumäärä on Luonnonvarakeskuksen mukaan 80,5 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2025 asti ulottuvalla kaudella. Arviossa huomioidaan puuston kasvu ja luonnollinen poistuma.

Viime vuonna hakkuiden kokonaismäärä nousi kovan kysynnän takia 76 miljoonaan (siirryt toiseen palveluun) kuutiometriin. Hakkuuennätys on 78 miljoonaa kuutiometriä vuodelta 2018.

Metsä Groupin biotuotetehtaalle vie rautatie. Uusi Kemiin valmistuva tehdas käyttää vuodessa 7,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on 4,5 miljoonaa kuutiota nykyistä Kemin sellutehdasta enemmän.

Hakkuumäärissä on alueellisia eroja. Kestävän hakkuumäärän raja on ylittynyt esimerkiksi Kaakkois-Suomen maakunnissa.

– Yhtenä mahdollisuutena pitemmällä aikavälillä on tuotannon sopeutuminen. Jos raaka-aine- ja kuljetuskustannukset nousevat, muutaman vuoden sisällä mietitään kunkin tuotantolaitoksen kannattavuutta.

Stora Enso voi tukeutua puunhankinnassa myös Ruotsiin, jossa yhtiöllä on 1,4 miljoonan hehtaarin metsäomaisuus. Muutoin Ruotsi saattaa tarvita puuvarojaan itse, koska Venäjältä ei mene puuta heillekään.

– Ruotsihan lämmittää hyvin paljon pelleteillä ja Venäjältäkin on ymmärtääkseni viety sinne pellettiä. Jos Venäjän pellettien tuonti loppuu, niin he ovat enemmän kotimaisen puun varassa, jolloin kiinnostus kotimaisen kuitupuun käyttöön kasvaa Ruotsissa, Horne sanoo.

Kilpailu kiihtyy Baltiassakin, josta on jonkin verran tuotu puuta Suomeen. Suurempia asiakkaita ovat olleet ainakin Saksa ja Ruotsi.

Stora Enso ostaa harvennusten kuitupuuta

– Suomessa on mahdollisuus kasvattaa harvennushakkuita ja siten laittaa metsiä kasvukuntoon. Uskon, että tästä se ratkaisu löytyy, eli kasvatushakkuita ja ensiharvennuksia pystytään lisäämään, ja niistä me olemme hyvin kiinnostuneita ostamaan kuitupuuta, Stora Enson metsäjohtaja Janne Partanen sanoo.

Metsissä on laskettu olevan runsaasti harvennusrästejä. Harvennukset parantaisivat metsien kasvua.

Venäjältä on tuotu Suomeen etupäässä koivukuitupuuta ja haketta. Koivukuidun korvaaminen kotimaisella on vaikeaa, sillä yhtenäisiä koivikoita ei Suomessa juuri kasva. Koivua kasvaa sekapuustona, joten sen korjuu on pienten erien keräämistä eri leimikoista.