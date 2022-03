Suomen suurin taksifirma nostaa hintojaan tänään – kallis polttoaine näkyy pian myös muiden taksoissa

Kovanen ei vielä ole ilmoittanut hinnannoususta, mutta arvioi, että paine korotuksiin on kova.

Maaliskuussa Diesel on vaihdellen maksanut jopa yli 2,3 euroa litralta.

Maailmanpolitiikka suurennuslasin alla

Taksiyrittäjät eivät usko, että venäläiseen taksiyritys Yangoon kohdistuvalla boikotilla on merkittävää vaikutusta alaan, vaikka Yangon autoja näkyy katukuvassa vähemmän.

Kovaselle on tullut joitain työpaikkahakemuksia entisiltä Yangokuljettajilta.

– Emme ole kuitenkaan saaneet uusia kuskeja sitä kautta, koska meillä on erittäin tiukat laatukriteerit, jotka eivät ole hakijoilla täyttyneet, Kovasen Romppanen sanoo.

Lähitaksin Pasi Rokosan mukaan Yangon autot liikkuvat vieläkin, vaikka osa kuljettajista on repinyt yrityksen mainokset pois autonsa kyljestä .

– Esimerkiksi Teboil on saanut negatiivista huomiota. Tuossa yksi päivä ajoin Teboilin ja Nesteen ohi, ja Teboil oli täynnä autoja, koska litrahinta oli yhdeksän senttiä halvempi. Sama juttu ehkä Yangossa, Rokosa sanoo.

Sähköautoista lääke ongelmaan?

Taksiyritykset pohtivat nyt, miten polttoaineen hinnannousu kompensoidaan yritysten tuloksessa. Yksi vaihtoehto on sähköautojen lisääminen.

Kovasen Teemu Romppanen arvioi, että energiankulutuksen osalta sähköauton käyttö on tällä hetkellä noin puolet halvempaa kuin dieselauton. Heidän ensimmäinen sähkökäyttöinen taksinsa lähti ajoon tänään keskiviikkona. Seuraavat saadaan tien päälle elokuussa.

– Kiinnostus sähköautoja kohtaan on kasvanut valtavasti, ja pyrimme sähköistämään kalustoamme mahdollisimman nopeasti. Emme usko, että energian hinnannousu tulee näkymään sähkön hinnassa yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi dieselin hinnassa, Romppanen sanoo.

– Viime kesänä Suomessa oli 43 sähköllä kulkevaa taksia. Nyt sähkötakseja on lähes kaksinkertainen määrä pelkästään meillä. Luku olisi isompi, jos autoja saisi nopeammin, Taksi Helsingin Kalle Tarpila sanoo.

– Kun kasvu on näin isoa, on pohdittava, missä ja miten ammattikuskien autojen lataukset järjestetään. Eli pysyykö yhteiskunta ja infrastruktuuri kysynnän perässä, Tarpila sanoo.

Lähitaksissa autoja on viime syksystä asti priorisoitu niin, että sähköisten tilauskanavien kautta tehdyistä tilauksista valitaan ensin vähäpäästöinen auto.

– Tällä hetkellä meillä on noin 15 prosenttia kalustosta vähäpäästöisiä. Oletus on, että vuoden loppuun mennessä noin puolet on hybridi- tai sähköautoja, sanoo Lähitaksin Pasi Rokosa.