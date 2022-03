"En uskalla enää unelmoida samalla tavalla kuin ennen" – Moni aikuistuu nyt kriisien kierteessä, jossa tulevaisuus näyttää epämääräiseltä

"Tunnelma oli verrattain raskas"

– Oli vaikeiksi miellettyjä tunteita, pelkoa, huolta ja epävarmuutta, mutta myös tekoja ja toimintaa, mikä on auttanut, kertoo toinen asiantuntijoista, Tunne ry:n toiminnanjohtaja Taneli Saari .

– Kyllä se lähelle tulee. Maarajaa Venäjän kanssa on pitkästi ja Ukrainaan on siinä mielessä helppo samaistua. Kun myös on omassa kaveripiirissä ukrainalaisia, niin sota tuntuu vähän liiankin todelliselta.