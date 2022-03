SEY: Lemmikkien kanssa tuleville ukrainalaisille perustettava oma vastaanottokeskus eläintautien välttämiseksi

Suomeen saapuu koko ajan sotaa pakenevia ihmisiä Ukrainasta. Joillakin heistä on lemmikkieläin mukana, ja ne pääsevät maahan ilman normaalioloissa vaadittuja asiakirjoja ja rokotuksia. Ukraina on luokiteltu muun muassa korkean rabies-riskin maaksi.

Viranomaisilla on nyt edessään pulma, sillä kukaan ei tiedä, kuinka paljon ukrainalaislemmikkejä on tullut Suomeen ja missä kaikkialla ne ovat. Viranomaisilla on tieto noin 30 lemmikistä.