Yli 80-vuotiaan legendaarisen merimieskapakka Kairon yrittäjä lyö hanskat tiskiin Kotkassa – ravintola on harvinaisuus Suomessa

Kotkaan keskustan kupeessa sijaitseva merimieskapakka Kairo on ollut satamatyöntekijöiden ja merimiesten valopilkku vuosikaudet. Kairo on sijainnut omalla paikallaan kyseisessä ravintolarakennuksessa jo yli 80 vuotta, aina vuodesta 1938 lähtien.

Vuodesta 1991 Kairon ravintolatoimintaa Crestamar-yrityksen kautta hoitanut Koponen aikoo luopua ravintolatoiminnan pyörittämisestä toukokuun lopussa. Syynä on ikääntyminen.

– Tämä on ollut kolmen perheen kulttuuriteko ylläpitää ravintolaa, vaikka emme olekaan olleet mukana päivittäisessä asiakaspalvelussa. Kuluneet vuodet ovat olleet rikasta aikaa, en voi muuta sanoa, Koponen toteaa.

Meri loiskii vain muutaman kymmenen metrin päässä Kairosta. Varsinainen satamatoiminta on kuitenkin jo muuttanut muualle.

Ainutlaatuinen Kairo

Merimieskapakat ovat vuosikymmenien mittaan kadonneet katukuvasta. Nyt niiden savuinen tunnelma on lähinnä tuttua elokuvista. Kotkan Kairo on kuitenkin harvinaisuus, joka on pysynyt pystyssä aikojen saatossa.