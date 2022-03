Yksittäiset venäläistaiteilijat ovat yhä tervetulleita Suomeen, sanovat Kansallisooppera ja Tampere-talo – balettikilpailu miettii vielä

Tampere-talo on Pohjoismaiden suurin kongressi- ja konserttikeskus, ja sitä johtava Paulina Ahokas on tehnyt pitkään yhteistyötä venäläisten esiintyjien ja promoottorien kanssa. Ennen Tampere-taloa Ahokas johti suomalaisen musiikin vientiorganisaatiota Music Export Finlandia. Tampere-talon lisäksi Ahokas on Tampereen oopperan johtaja. Se puolestaan tuo Tampereelle muun muassa balettivierailuja.