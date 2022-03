Venäjän lähetystö pyytää Suomen venäläisiä ilmoittamaan syrjinnästä ja vihasta – tutkija osasi odottaa reaktiota

Venäjän suurlähetystö on julkaissut sosiaalisessa mediassa viestejä, joissa Venäjän kansalaisia kehotetaan ilmoittamaan lähetystöön oikeuksiensa loukkaamisesta, kokemastaan syrjinnästä tai vihan ilmauksista.

– Ystävät ovat vähissä ja informaatiorintama on koko lailla hävitty. Moraalinen asetelma maailmassa on Ukrainan puolella ja mitään selkeitä liittolaisia ei ole.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut aikaan valitettavia ylilyöntejä suhtautumisessa venäläisiin. Osa venäjänkielisistä on kohdannut Suomessakin kiusaamista, nimittelyä ja ryssittelyä.

– Tämä on yksi keino, johon tartutaan, että ahaa, nyt on tullut esiin näitä venäläisiin kohdistuvaa rasisimia ja muuta huonoa kohtelua. Tästä otetaan kiinni.

Lassila huomauttaa, että Venäjä-vastaisuus on saanut muualla kuin Suomessa jopa älyttömiä piirteitä, kun esimerkiksi Venäjän kirjallisuuden oppiaine on kielletty tai venäläisiä opiskelijoita on jätetty pois opinnoista.