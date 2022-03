Aino Aalto suunnitteli Savoy-ravintolan sisustuksen, mutta myös paljon muuta – miehensä varjoon jääneen muotoilijan työt saavat oman näyttelyn

Kokoelma on laajin arkkitehti Alvar Aallon puolison, arkkitehti ja muotoilija Aino Marsio-Aallon tuotantoa esittelevä yksityiskokoelma.

Keräilijän kokoelmissa on kaikkiaan yli tuhat Aino ja Alvar Aallon suunnittelemaa esinettä. Männistö on erityisen kiinnostunut Aaltojen muotoilun varhaisvaiheista. Kokoelmassa on tuttujen klassikoiden ohella useita harvinaisuuksia.