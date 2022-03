Haminaan valmistuu pian paikka, joka voi muuttaa jopa tuulisähkön kaasuksi – nesteytetty maakaasu on sodan takia koko Euroopan ostoslistalla

Eurooppaan nousee lähivuosina useita LNG-terminaaleja, joista voidaan syöttää maakaasua kaasuverkkoon korvaamaan venäläistä kaasua. Kuljetusta ja varastointia varten kaasu on nesteytetty eli jäähdytetty nesteytymispisteeseen -162 asteeseen, jolloin sen tilavuus pienenee jopa 600-kertaisesti.

Haminan lisäksi myös Porissa ja Torniossa on LNG-terminaali. Gasumin tankkialus M/T Ternsundin tankkaamassa Porin Tahkoluodossa 10.1.2016.

Venäjän kaasua ei korvata hetkessä

Valtaosa Suomessa käytettävästä maakaasusta tulee edelleen Venäjältä. Kaasua siirretään putkessa, joka kytkeytyy Suomen jakeluverkkoon Imatralla. Tämän lisäksi kaasua saadaan Inkoon ja Viron Paldiskin välille rakennetun Balticconnector-kaasuputken kautta. Kaasu on peräisin Klaipėdan LNG-terminaalista Liettuasta.

– Aluksi pääsemme kolmeen terawattituntiin, mutta kapasiteettia on mahdollista kaksinkertaistaa vuosittain tulevina vuosina, sanoo toimitusjohtaja Markku Tommiska.

– Tällä hetkellä kaasusta on niukkuutta Euroopassa ja LNG:n hinta on noussut. Mahdollista on, että hinta myöhemmin laskee, pohtii Antti Paananen.