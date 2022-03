Ministeri Lindén koronaepidemiasta: Suomi on "paljon normaalimmassa" tilanteessa touko-kesäkuun vaihteessa

– Onko ihan normaalia odotettavissakaan, koska korona on pandemia, joka nostanee päätään aika ajoin esimerkiksi uusin virusmuunnoksin, koronaministeri tuumi.

Lindén muistutti, että tautia on yhä liikkeellä runsaasti eri puolilla Suomea.

Suomessa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut kahden viime viikon aikana. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 852 koronapotilasta, ja heistä 38 oli tehohoidossa. Tartuntojakin raportoidaan yhä tuhansia päivässä.

"Oli hyvä, että THL peruutti maskisuosituksen lieventämisen"

– Oli hyvä, että THL peruutti suosituksen lieventämisen. On pohdittu, kuinka suuri maskien vaikutus on, mutta maskeilla on myös symbolista arvoa siinä, että ne palauttavat mieliimme, että elämme epidemian keskellä, Lindén sanoi.